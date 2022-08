“Es para que muchos incautos piquen”: Teillier (PC) critica a la derecha por requerimientos ante Contraloría por campaña informativa del gobierno por plebiscito

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier criticó a la derecha por la serie de requerimientos que han presentado ante Contraloría por la campaña informativa del gobierno de cara al plebiscito del 4 de septiembre.

El pasado viernes, por ejemplo, tanto los diputados UDI como de RN acudieron al órgano liderado por Jorge Bermúdez para denunciar que el Ejecutivo no estaba cumpliendo con su tarea informativa sobre el proceso. El sábado, en tanto, el jurista de Renovación Nacional (RN), Marcelo Brunet Bruce presentó dos denuncias para indagar el rol del Presidente Gabriel Boric, así como de diversos ministros de Estado: Camila Vallejo (vocería), María Begoña Yarza (Salud), Jeanette Vega (Desarrollo Social), entre otros.

Al respecto, el timonel comunista indicó -en diálogo con Radio Nuevo Mundo, vinculada al PC- que “yo creo que en relación a las acusaciones de la derecha que parece que van en patota a la Contraloría, desgraciadamente están haciendo jugar un papel no digno a la Contraloría, que se ve obligada, claro, porque recibe denuncias en esto de irse a instalarse a La Moneda, primera vez en la historia de Chile qué ocurre. ¿Y va a haber qué? Va a haber humo, si no hay nada”.

En esa línea el exdiputado aseguró que “esta es una maniobra electoral de muy baja categoría de la derecha, que acostumbra a hacerlas, de acusar al adversario político o al gobierno, de acusarlo de algo hacer mal y es mentira”.

“Lo que tratan (de hacer) es desacreditar al propio Presidente, a los ministros, con estas acusaciones al vuelo, pero que no llevan a nada. Y que seguramente después del plebiscito van a quedar en nada porque no son nada. Es para que muchos incautos piquen con esto y digan ‘ah, no esto aquí es un fraude’. Eso no es así”, agregó.

El pasado viernes la Contraloría dio a conocer un dictamen tras una denuncia ingresada por los diputados DC Joanna Pérez y Eric Aedo en contra del ministro Giorgio Jackson por su rol en el marco del acuerdo oficialista para proponer reformas al texto emanado por la Convención. Según el organismo liderado por Bermúdez, el titular de la Segpres “no se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere frente al plebiscito”.

Teillier también abordó los dictámenes respecto al rol de los alcaldes en el marco del plebiscito. “Y lo mismo pasa con los alcaldes, yo veo que cada vez más se restringe la posibilidad de opinar públicamente de personas que están en cargos públicos. Entonces, si la gente los ha elegido, yo creo que es una discriminación incluso”, indicó.

“Estamos cumpliendo lealmente con apoyar al gobierno”

Otro tema que abordó Teillier fue el rol de su partido en la administración de Gabriel Boric. Al respecto aseguró que “estamos cumpliendo lealmente con apoyar al gobierno”.

En ese sentido afirmó: “No sé si alguien ha visto alguna deslealtad del PC respecto al gobierno. No existe”.

“Yo veo a mi partido trabajando con ahínco, con fuerza y con los pocos medios que tiene se la está jugando en muchas partes. Y espero que se la juegue más en estas dos semanas que vienen”, cerró.