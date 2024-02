“Es peligrosa la confusión e ignorancia”: Carmen Hertz (PC) cuestiona a diputados opositores que piden sanciones contra juez que autorizó videollamada a reos

La diputada del Partido Comunista (PC) Carmen Hertz salió este viernes a cuestionar a diputados opositores que solicitaron sanciones en contra del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, por sus polémicas resoluciones.

Hay que recordar que Urrutia otorgó la posibilidad a cuatro reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas) para que pudieran realizar videollamadas con terceros -no autorizadas por Gendarmería-, lo que motivó que la institución recurriera a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que, por su parte, decretó una orden de no innovar.

A la par, un grupo de diputados -tanto de la UDI, RN, PDG y Republicanos- criticaron la determinación y solicitaron sanciones en contra del magistrado, llegando incluso a pedir su salida del Poder Judicial. Incluso, el ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, calificó la resolución de “gravísima” y afirmó que suponía un riesgo a la seguridad de la sociedad.

Sin embargo, frente a las opiniones de sus pares de oposición, la diputada Hertz utilizó su cuenta en X (antes Twitter) para cuestionar sus dichos. En ese sentido, la representante del Distrito 8 manifestó que “estos denuestos son lamentables y atentatorios a un principio básico de la democracia cuál es la separación de poderes”.

“Los miembros del Poder Legislativo no pueden ni deben calificar las actuaciones judiciales, es peligrosa la confusión e ignorancia”, aseguró la legisladora.

Frente a la interpelación de uno de los usuarios de la plataforma, quien le consultó si le parecía “lógico” que integrantes de organizaciones criminales tengan acceso a tal beneficio -como las videollamadas con el exterior- la diputada respondió: “Yo no he dicho que esté bien la resolución del juez, he manifestado que los parlamentarios no deben calificar una actuación judicial”.