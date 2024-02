“Debe ser expulsado”: las críticas de diputados de oposición al juez Urrutia tras autorizar videollamadas a reos

Luego de que el juez Daniel Urrutia, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, le diera autorización a cuatro reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas) para que pudieran realizar videollamadas con terceros -no autorizadas por Gendarmería-, varios parlamentarios de oposición han salido a criticarlo y a solicitar su salida del cargo.

Desde la UDI, el diputado Jorge Alessandri, sostuvo que “es importantísimo que la Corte Suprema abra un cuaderno de remoción. No puede ser que la única razón por la que hagan noticia es por comprarse tal o cual automóvil fiscal. Es hora de que la Corte Suprema nos muestre de qué lado está”.

En la misma línea, su par de la tienda gremialista, Henry Leal, señaló que “lo del juez Urrutia es demasiado grave. No se puede permitir que un juez de la República autorice a reos peligrosos provenientes del narcotráfico, del Tren de Aragua, que estemos en contacto a través de videollamadas con el exterior. Eso es muy grave. Yo espero que la Corte Suprema tome carta en el asunto, suspenda de sus funciones a este juez e inicie un proceso sancionatorio”.

“Aquí tenemos que dar señales claras que el Estado de Chile está para combatir el narcotráfico y no para ayudarlo. Este juez es muy ideologizado, que no esconde sus ideas de un sector político y que ha tenido permanentes polémicas. Ha sido sancionado con sumarios y, por lo tanto, si él quiere ejercer como político, que lo haga, pero no puede hacerlo en su calidad de juez e impartiendo justicia. Por eso es muy grave y yo espero que la Corte Suprema sancione gravemente a este juez, él debe ser expulsado del Poder Judicial”, sentenció el parlamentario.

Por parte de RN, la diputada Camila Flores aseguró que “actuar” del juez “ha estado lleno de activismo judicial. Se ha dado gustitos personales para fallar políticamente, en ningún caso con objetividad, sino que siempre de manera subjetiva (...) Esta persona está poniendo en riesgo a toda la población chilena. Yo no sé qué más tiene que pasar para que en el Poder Judicial saquen a este juez, porque realmente no puede ser un juez una persona de esta calaña”.

Asimismo, el diputado Mauro González (RN), afirmó que “es sumamente grave que en un contexto de crisis de seguridad, donde hemos estado discutiendo restringir todo tipo de conectividad para los reos, tengamos jueces en el país que vayan justamente en la línea contraria y autoricen a presos de alta peligrosidad a hacer videollamadas desde la cárcel. Estas decisiones ponen en peligro a toda la ciudadanía. Es realmente lamentable. No sé en qué mundo viven porque es una señal totalmente errada por parte de una persona encargada de impartir justicia”.

En un tono similar, la legisladora del PDG, Karen Medina, indicó que “hoy día es muy peligroso que esta persona esté en un cargo de poder en la justicia con estos comportamientos. Es necesario y es urgente que esta persona sea apartada de sus funciones y sea removido de este cargo de confianza, de este cargo de mandato a ejercer la justicia en favor de nuestra gente, en favor de las víctimas y no en favor de los delincuentes como él lo está haciendo”.

De la misma forma, el diputado Stephan Schubert (Ind.-Republicano), enfatizó en que “el activismo político-judicial debe terminar. Aquí esperamos que el Poder Judicial adopte medidas para terminar con estas prácticas, inicie los sumarios pertinentes, revise la situación en la que se encuentran sus jueces, porque aquí todos debemos contribuir y claramente el Poder Judicial tiene algo que decir respecto a la crisis de seguridad que estamos viviendo y por supuesto tiene mucho que hacer para contribuir a poner término a ella”.