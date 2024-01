Galilea (RN) dice que volvería a asistir a la casa de Zalaquett: “Dejemos de ver fantasmas y demonios en cada cosa que ocurre en política”

El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Foto: Pablo Ovalle Isasmendi / AgenciaUno.

El senador y timonel de Renovación Nacional defendió que las reuniones en la casa del exalcalde no tendrían "nada que ver con la Ley del Lobby", puesto que -a su juicio- "no se está haciendo ninguna gestión de nada, no se juntan con un parlamentario específico, simplemente quieren saber qué es lo que piensa cada partido respecto al tema previsional”.