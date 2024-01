“¿Se ha planteado renunciar?”: diputados UDI amenazan con censurar a Santana (PS) de la presidencia de Comisión de Trabajo

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados nuevamente estuvo marcada por intensas recriminaciones cruzadas entre sus integrantes. En esta ocasión, los dardos apuntaron al presidente de la instancia, Juan Santana (PS), luego de que el fin de semana reconociera que participó en uno de los encuentros de “diálogo” que organiza el lobista y exalcalde de Santiago y La Florida, Pablo Zalaquett (UDI).

Santana explicó que en esa oportunidad fue invitado a la casa de Zalaquett para hablar de pensiones. En ese sentido, indicó que “había representantes de asociaciones de las AFP”, pero que “no conocía a nadie de quienes estaban presentes en la reunión”.

“No es un interlocutor válido”

En la sesión de este lunes, la comisión tenía por objetivo continuar con la discusión y votación de la reforma previsional impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, por lo que estuvieron presentes los ministros Mario Marcel (Hacienda) y Jeannette Jara (Trabajo). Sin embargo, apenas transcurrían los primeros minutos cuando el diputado Henry Leal (UDI) encaró a Santana.

“Quiero plantearle algo que es de público conocimiento: en todos los medios de comunicación se ha planteado que usted sostuvo una reunión con las AFP, reunión que no fue informada por la Ley del Lobby, por lo tanto, existiría una vulneración a la ley. Y quiero plantearle si usted, bajo esas condiciones, se ha planteado continuar presidiendo esta comisión”, cuestionó.

El parlamentario, además, dijo que horas antes sostuvieron una reunión con la ministra Jara “en un muy buen tono, constructiva y con bastante apertura a conversar”, pero ante la cita con Zalaquett le preguntó si “se ha planteado la posibilidad de renunciar a la comisión o va a seguir en el cargo, dado que para algunos de nosotros no es un interlocutor válido para seguir conversando en materia de pensiones”.

“Usted ha planteado que somos los defensores de las AFP, con los cuales yo jamás me he reunido, no los conozco. Pero nos hemos enterado que usted sí los conoce y muy bien, porque se ha reunido con ellos de manera privada, clandestina”, lanzó. Santana se limitó a agradecer sus palabras y darle el pase al diputado Cristián Labbé (UDI).

La respuesta de Santana

Por su parte, Labbé le pidió al socialista que renunciara a la presidencia de la comisión y que explicara “qué es lo que habló, con quién estuvo y para dónde iba la micro, porque mientras eso no pase, difícilmente vamos a seguir avanzando en la discusión que usted mismo ha acelerado”.

Inmediatamente después, el diputado Diego Ibáñez (CS) pidió la palabra para defender a Santana, apuntando a que legisladores de la derecha también asistieron a los encuentros en cuestión: “Todos los parlamentarios, de todos los colores políticos, se juntaron a conversar para tratar de generar un puente después de una fractura, de una atomización política, y yo reivindico ese diálogo (...). Nosotros creemos que el presidente (de la comisión) debe continuar”.

Ante los emplazamientos, el timonel de la instancia respondió que no va a renunciar, porque “esta es una condición que me estableció un colectivo, de los cuales son parte los partidos de gobierno, y naturalmente esa decisión finalmente la toma la misma colectividad”.

“Yo al menos he demostrado que (la reunión) era ni más ni menos de la separación de la industria para que no continúe funcionando la industria en los términos actuales, que tengo la disposición y la voluntad de cambiar y generar cambios en ella misma. Por lo tanto, no tengo nada que esconder”, aseveró.

“No nos obligue a hacer una censura”

Tras escuchar su defensa, Leal volvió a solicitarle al PS que deje el cargo y deslizó que, de no hacerlo, pedirían censurarlo. “Un buen gesto, se lo pido, es que usted dé un paso al costado y no nos obligue a hacer una censura”, advirtió.

“Quiero reiterar que la censura es un instrumento, como cualquier instrumento constitucional o reglamentario, que está a disposición de los diputados, y yo voy a ser sumamente respetuoso de quien quiera hacer uso de esta misma”.

Según indica el Reglamento interno de la Cámara sobre la censura, un diputado miembro de una comisión podrá reclamar verbalmente -como lo hicieron Leal y Labbé- o por escrito de la conducta del timonel de la instancia. “La reclamación será resuelta al término de la cuenta de la primera sesión ordinaria que celebre a partir del día siguiente, pudiendo debatirse la reclamación durante veinte minutos, que usarán a su arbitrio, por mitad, uno o más diputados que impugnen la conducta del presidente, y otro u otros que la apoyen”, dice el escrito interno.