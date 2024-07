Presidente de RN responde emplazamiento de ministra Jara por reforma de pensiones: “No es un tema de plazos, es un tema de contenidos”

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, abordó la mañana de este lunes la discusión de la reforma previsional que impulsa el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Es que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, instó este domingo a los parlamentarios de oposición, en especial de Chile Vamos (UDI, RN, Evópili) a avanzar en la discusión de pensiones. Específicamente, para que el Senado someta a votación la idea de legislar la iniciativa.

En el programa de TVN, Estado Nacional, se le consultó a la secretaria de Estado sobre la posibilidad de que esta semana en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta se vote la reforma previsional y respondió: “Esa es una excelente pregunta para Chile Vamos, porque la verdad es que en la Comisión de Trabajo del Senado quien tiene mayoría es Chile Vamos”.

En entrevista con Radio Infinita, Galilea planteó que, a su juicio, la reforma de pensiones “pasó al Senado prácticamente sin contenido, y el poco contenido quedó inórganico”.

Y luego argumentó: “No es orgánico, no tiene una conceptualización, las normas no van unas con otras, no quedó atado ni algo coherente. Por lo tanto, efectivamente hemos estado trabajando en el Senado por partida doble, tanto en la comisión como en un grupo de expertos que nominamos para estos efectos. Y lo que yo le he dicho a la ministra, es que para que votemos tenemos que tener alguna mínima idea y dar alguna mínima señal de por dónde van las cosas, por dónde va la nueva inversión de fondos, el nuevo sistema de inversión de fondos”.

Así mismo, el timonel de RN recordó que “en materia de pensiones el único que puede hacer indicaciones y llegar con planteamientos al Senado es el poder Ejecutivo”.

En esa misma línea, sostuvo que desde su sector no están dispuestos a votar un proyecto de ley, “con el título de qué se trata la ley, y nada abajo. Eso no es votable” y apuntó que -emplazando a Jara- ese “es el mejor favor que le puede estar haciendo a las personas que no quieren la reforma. Sería un error del gobierno forzar las cosas hasta ese punto”.

“No es un tema de plazos, es un tema de contenidos”, recalcó el parlamentario, agregando que “esto es tan importante, es tan delicado y provoca tantos efectos, que es un tema de contenidos. Yo no pido la ingeniería de detalles de cada uno de los temas, porque eso sería también absurdo, para eso están las indicaciones”.

Pese a lo anterior, el senador puntualizó que tiene “siempre la mejor disposición” para el avance de la reforma, pero “tenemos que tener redactado algo”.