Senador Quintana (PPD) también asistió a la casa de Zalaquett y defiende los encuentros: “Si me vuelven a invitar, volvería a ir”

Suma y sigue. A la larga lista de asistentes a la casa del exalcalde e histórico militante UDI Pablo Zalaquett se añade el nombre del senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, quien llegó hasta su domicilio días antes del plebiscito constitucional del 17 de diciembre para, según cuenta a La Tercera, entregar una “mirada prospectiva” de los escenarios que abría el referéndum.

Durante los últimos días, luego de que Ciper sacara a la luz los primeros nombres invitados a la casa del “gran anfitrión”, algunos de quienes participaron de esas reuniones han hecho un mea culpa. Por ejemplo, esta mañana la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, afirmó en Radio Universo que “uno hoy día dice no debería haber ido”. En tanto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, reconoció en Canal 13 que “si hubiera sabido que (...) iba a haber alguien que (...) tenía participación en pesca, probablemente hubiera decidido o no ir o pedir que esa persona no estuviera”.

A diferencia de ellos -y en línea con la bajada comunicacional que hizo el propio Presidente Boric, de promover el diálogo-, el senador Quintana no se arrepiente. Y no solo eso, sino que justifica su concurrencia al domicilio de Zalaquett. “Necesitamos diálogo para los acuerdos. El país no avanza porque no tenemos diálogo. Por lo tanto, no podemos demonizar el diálogo ni la amistad cívica (...). En Chile la sospecha y la suspicacia abundan. Pero lo que verdaderamente falta es diálogo. Al no tener diálogo, tenemos un clima de polarización. Hay actores con los que uno no conversa porque no los conoce”, argumentó.

Según relató, él asistió en su “calidad de presidente de partido, más que de senador”, e invitado directamente por Zalaquett. “Es muy normal que a un presidente de partido lo inviten a exponer sobre escenarios políticos. No le veo nada malo, pues no existe conflicto de interés alguno (...). A mí me pareció de lo más natural, porque no es el primer encuentro de este tipo al que he ido”, señaló.

El timonel reconoció que la reunión fue con integrantes de la Sofofa, entre ellos Óscar Hasbún (primer vicepresidente), quienes escucharon lo que él tenía que decir.

Previo al plebiscito, cuenta, hubo “muchas conversas” de este tipo. “Todo el mundo decía que hay que dialogar, dialogar. Y estos gremios que no tienen mucho contacto con el mundo que yo representó querían saber de primera fuente cómo uno estaba viendo los escenarios generales, que de ninguna manera dan para ser regulados por lobby”, justificó el presidente del PPD.

Con su nombre en la lista, serían dos los militantes pepedé que, hasta donde se conoce, han ido a la casa del lobbista: Quintana y la ministra del Interior, Carolina Tohá. Y, por otro lado, son cinco los senadores que han concurrido: Vodanovic, Rodrigo Galilea (Renovación Nacional), Ximena Rincón y Matías Walker (ambos de Demócratas).

Consultado sobre sus razones para no registrar la reunión por lobby, Quintana respondió que esta ley “no está para el quiénes, sino para el qué: lo que se regula por lobby son las peticiones, cuando vas como parlamentario a hablar temas de legislación. Aquí no hubo nada de legislación. Lo único que se abordó de forma genérica fue que tenemos que resolver el tema de las pensiones. Pero a mí no se me pidió ningún compromiso, ninguna gestión. ¿Entonces qué debo publicar? Nada. Y si me vuelven a invitar, volvería a ir”.

Para ejemplificar, el senador contó que esta mañana tomó un avión desde La Araucanía. Ahí se encontró con el rector de una “prestigiosa universidad privada” y con un presidente de un gremio agrícola. “¿Tengo que declarar eso por lobby? (...). Es un contrasentido iniciar una caza de brujas en contra todos quienes hayan tenido diálogos con personas que piensan distinto”, cuestionó.

Con todo, agregó que “probablemente una segunda reunión sí tendría que declararla si me convocan para un tema específico. No sé, la ley de transición energética, que es lo que yo estoy viendo”.