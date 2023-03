“Estar a la altura de las demandas” y “hacernos cargo de las heridas”: la reunión del oficialismo para recomponer lazos tras cambio de gabinete

Aún se resienten las esquirlas que dejó en el oficialismo el segundo cambio de gabinete de la administración del Presidente Gabriel Boric. Es por ello que los partidos de la alianza de gobierno convocaron a una reunión para este martes que comenzó cerca de las 11.00 horas en la sede del Partido Socialista, donde se intentó limar las asperezas y sinsabores que dejó el ajuste ministerial en algunas colectividades.

Pese a que el propósito de la reunión era recomponer las confianzas, dos de los partidos que acusaron verse más afectados tras las modificaciones de ministros y subsecretarios se restaron de la instancia: el Partido Liberal y el Partido Radical.

Esta última colectividad, de hecho, este lunes se declaró en estado de “reflexión” tras el movimiento de piezas al interior de La Moneda, y anunció que no participarán en las reuniones con el gobierno hasta ser recibidos primero por el propio Jefe de Estado.

Leonardo Cubillos, presidente de los radicales, ya había manifestado que “llegó el término de la fraternidad radical y comienza el tiempo de la dignidad radical. Ahora más que nunca queda claro que la decisión de ir en dos listas para la elección del Consejo Constitucional fue acertada”, aludiendo a un “desequilibrio” de las fuerzas políticas que terminó afectando a su colectividad, que no sumó ningún militante en el ajuste y también algunos resintieron la permanencia de la ministra de Minería, Marcela Hernando.

Así las cosas, cerca de las 13.00 horas, la timonel PPD, Natalia Piergentili, entregó las conclusiones y definiciones a las que arribaron entre los partidos que integran tanto el Socialismo Democrático como Apruebo Dignidad, luego de que han transcurrido cuatro días desde el ajuste ministerial.

“Tenemos que hacernos cargos de las heridas y las sensaciones legítimas de cada uno de los partidos, pero nada nos puede hacer quitar de la perspectiva cuál es la unidad de propósito que tenemos, acá podemos tener temas en los cuales no se comparte ciertas definiciones o donde se necesita conversar más. Pero distinto es que eso ponga en duda cuál es nuestra unidad de propósito y eso es lo que tenemos que seguir trabajando en las reuniones que viene”, manifestó Piergentili.

En la misma línea, la presidenta del PPD planteó que, pese a las heridas que pudo haber dejado los cambios definidos por el Presidente, no se debía perder el norte y que “hay que estar a la altura de las demandas”.

“El único camino es el diálogo fraterno entre los partidos que comparten la alianza de gobierno (...) Aquí los votos no se canjean, aquí las convicciones no están en tela de juicio. Acá la ciudadanía no va a entender que no estén los votos para proyectos emblemáticos”, expresó la jefa del PPD.

Informaron, además, que de ahora en más los partidos de la alianza de gobierno se reunirán todos los viernes a las 9.00 horas para mejorar la coordinación entre las fuerzas del oficialismo y restaurar las confianzas entre las colectividades.

“El gobierno tiene muchos espacios donde se puede hacer colaboración política, no necesariamente desde ministerios o subsecretarías, algo que yo en diversos espacios he conversado con ustedes. Acá la responsabilidad del gobierno fue tener el mejor elenco para este segundo año de gobierno, el Presidente ha planteado que está conforme y nosotros también”, cerró su alocución Piergentili.

El episodio Vodanovic

Este lunes se produjo un nuevo factor de tensión al interior del oficialismo y quien lo protagonizó fue la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien fue captada en un diálogo con el presidente interino del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, donde manifestaba su molestia por la decisión del Presidente Boric de remover al exjefe de Obras Públicas, Juan Carlos García.

Los liberales resintieron el golpe tras el ajuste ministerial, pues se resignaron a que su único ministro de Estado, el extitular del MOP, fuera reemplazado de la cartera por Jessica López, expresidenta del Banco Estado. El hecho terminó por provocar la salida del presidente del partido, Patricio Morales, y asumió en su lugar por determinación del consejo Juan Carlos Urzúa.

“La verdad es que creo que es una mala decisión del gobierno, la Ana Lya (Uriarte, ministra de Segpres) también está muy en contra, ella tampoco supo en su momento, también hay problemas ahí”, dijo Paulina Vodanovic al presidente interino del Partido Liberal en el diálogo captado por Canal 13.

Tal como se escuchó en el video difundido, Vodanovic aseguró que la ministra Uriarte también manifestó su molestia por la resolución que terminó con García fuera del gobierno. Sin embargo, consultada en La Moneda, la secretaria de Estado desmintió a la timonel socialista y señaló que lo que le advirtió fue que ella no había sido parte de la decisión.

Le manifesté a la presidenta del Partido Socialista, y entiendo que ella así lo replicó, que el diseño de gabinete y las decisiones del gabinete las tomó el Presidente de la República y yo desconocía la conformación del nuevo gabinete, como es lógico porque lo conocía el Presidente”, contradijo Uriarte a Vodanovic.

Consultada si estaba en contra o no de la decisión del Presidente -tal y como reveló Vodanovic-, Uriarte fue tajante y respondió que “no, en absoluto”. “No sé cómo se expresó (la presidenta del PS), pero lo que yo le manifesté específicamente a Paulina Vodanovic -de quien soy muy amiga por lo demás-, fue que yo no participé en este diseño y no participé concretamente en el tema del Partido Liberal”.