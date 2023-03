Revelan diálogo de presidenta del PS criticando salida de exministro de Obras Públicas del gobierno

Luego de tres días desde que se concretara el segundo cambio de gabinete de la administración del Presidente Gabriel Boric, las aguas adentro del oficialismo aún no logran aquietarse.

Y es que el ajuste ministerial no dejó a todas las colectividades contentas, especialmente al Partido Liberal, que se resignó a que su único ministro de Estado, el extitular de Obras Públicas Juan Carlos García, fuera reemplazado de la cartera por Jessica López, expresidenta del Banco Estado.

Esta vez, sin embargo, quien protagonizó un nuevo episodio de tensión al interior de la alianza de gobierno fue la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien fue captada en un diálogo con el presidente interino del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, donde manifestaba su molestia por la decisión del Presidente Boric de remover al exjefe de Obras Públicas.

“La verdad es que creo que es una mala decisión del Gobierno, la Ana Lya (Uriarte, ministra de Segpres) también está muy en contra, ella tampoco supo en su momento, también hay problemas ahí”, dijo Paulina Vodanovic al presidente interino del Partido Liberal en el diálogo captado por Canal 13.

Tal como se escuchó en el video difundido, Vodanovic aseguró que la ministra Ana Lya Uriarte también manifestó su molestia por la resolución que terminó con García fuera del gobierno. Sin embargo, consultada en La Moneda, la secretaria de Estado desmintió a la timonel socialista y señaló que lo que le advirtió fue que ella no había sido parte de la decisión.

“Le manifesté a la presidenta del Partido Socialista, y entiendo que ella así lo replicó, que el diseño de gabinete y las decisiones del gabinete las tomó el Presidente de la República y yo desconocía la conformación del nuevo gabinete, como es lógico porque lo conocía el Presidente”, contradijo Uriarte a Vodanovic.

Consultada si estaba en contra o no de la decisión del Presidente -tal y como reveló Vodanovic-, Uriarte fue tajante y respondió que “no, en absoluto”. “No sé cómo se expresó (la presidenta del PS), pero lo que yo le manifesté específicamente a Paulina Vodanovic -de quien soy muy amiga por lo demás-, fue que yo no participé en este diseño y no participé concretamente en el tema del Partido Liberal”.

Esta última colectividad fue una de las más afectadas por el cambio de gabinete, donde la decisión de Boric decantó en que el consejo ampliado de los liberales le solicitara la renuncia a Patricio Morales, en vista del desagravio que significó para ellos la remoción de Juan Carlos García.

En entrevista con LT Domingo, el exjefe de Obras Públicas develó que su salida de La Moneda no estaba contemplada en el diseño original del cambio de gabinete que el Mandatario había trazado en un principio.

“La decisión de cambiarme surgió de última hora, si no me equivoco, a las 12 o 13 de la tarde. No antes. Corresponde a decisiones que son exclusivas del Presidente de generar equilibrios de partidos, de género, una serie de variables que son importantes y que en este caso tomó la decisión de abordar con mi salida”, confidenció García.