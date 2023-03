Boric por críticas tras cambio de gabinete: “Apruebo Dignidad como Socialismo Democrático tienen un equilibrio bastante razonable”

No todos los partidos oficialistas quedaron contentos con el cambio de gabinete que el pasado viernes realizó el Presidente Gabriel Boric.

Ese día el Mandatario optó por remover a cinco ministros y a 15 subsecretarios, generando molestia en algunas tiendas afines a su gestión como el Partido Liberal (PL) y el Partido Radical (PR).

En el PL se desató una verdadera crisis interna luego de que el Jefe de Estado decidiera sacar del cargo a su único ministro en el gabinete: Juan Carlos García. La determinación derivó en que el timonel del PL, Patricio Morales, presentara su renuncia -luego de que el consejo interno se la solicitara- y que desde el partido acusaran una “humillación” hacia sus militantes.

En el caso de los radicales, tampoco quedaron conformes con el rebajare de piezas y así lo hizo saber su presidente Leonardo Cubillos: “Llegó el término de la fraternidad radical y comienza la dignidad radical”, dijo el sábado.

Consultado sobre los coletazos del cambio de gabinete y el giro del gobierno hacia la exConcertación, Boric señaló -en conversación con Buenos días a Todos de TVN- que “a mí esos juegos pequeños de poder que tratan de instalar analistas que, muchas veces con más imaginación que rigurosidad, no hacen mella en las decisiones que tomo. Lo que nosotros hicimos con el cambio de gabinete, en particular a nivel de subsecretarías, fue buscar equilibrar y proyectar la alianza de gobierno hacia al futuro más allá de este solo periodo de gobierno”.

“Y, en ese sentido, en las subsecretarías se integraron gente de mucha capacidad profesional, pero en muchos casos también jóvenes que no habían tenido la oportunidad de dar el salto a la primera línea gubernamental y que no me cabe ninguna duda que van a hacer un tremendo trabajo, estoy pensando en Sebastián Vergara, Andrea Albagli, Sebastián Vergara en Bienes Nacionales”, agregó.

En así como el Presidente dejó en claro que “hoy día hay un gobierno donde tenemos dos coaliciones y una alianza de gobierno y ahí tanto lo que es Apruebo Dignidad como Socialismo Democrático tienen un equilibrio bastante razonable en materia de gobierno. No es que uno esté por sobre otro, eso no es cierto. Si ustedes revisan la composición de gobierno es un equilibrio, pero que está pensando por sobre todo en la gestión”.

Boric enfatizó en que “los cambios de gabinete no son para los partidos políticos, son para fortalecer y mejorar la gestión y nuestro objetivo es avanzar hacia la construcción de un Estado social de bienestar y para eso necesitamos a los mejores nombres”.

“Acá no hay una competencia dentro del gobierno entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad. Yo estoy gobernado con quienes creo son los mejores capacitados y capacitadas para el cargo en este momento para servir a Chile, no a los partidos”, cerró.

En la mañana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, también había abordado por cuestionamientos por el ajuste ministerial, asegurando que éste no buscó “causar un castigo o una señal de poco valor del aporte que hacen los partidos”.

Junto con lo anterior, la jefa de gabinete aseveró que “lo que no se logró es que al hacer ese ajuste, todo el mundo quedara satisfecho desde el punto de vista de los partidos. Es bien difícil hacerlo porque cuando tú tienes un gabinete de este tamaño y tienes una coalición donde tienes 11 partidos políticos, de tamaños muy distintos donde no todos pueden tener la misma representación, es bastante difícil cuadrar círculo”.