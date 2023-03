Las tensiones que dejó en el oficialismo el cambio de gabinete

En una especie de balance de la situación política en la que quedó su colectividad tras el ajuste ministerial, el nuevo timonel del Partido Liberal (PL), Juan Carlos Urzúa, tomó la palabra. Este lunes era la primera vez que las colectividades se reunían en La Moneda desde el cambio de gabinete del viernes. Y aunque pasaron apenas tres días, fue tiempo suficiente para que se desatara una crisis entre los liberales tras la salida de su único ministro, Juan Carlos García (Obras Públicas), y que derivó en la salida forzada de Patricio Morales de la presidencia de la tienda.

A ello, se sumó a la molestia manifestada desde el Partido Radical (PR) que, precisamente, se marginó este lunes de la tradicional reunión de comité político ampliado en una señal de descontento con el Ejecutivo: no sumó ningún militante en el ajuste y también algunos resintieron la permanencia de la ministra de Minería, Marcela Hernando. La molestia desatada tras el ajuste ministerial pone cuesta arriba la relación del Ejecutivo con ambas colectividades, sobre todo a nivel legislativo.

De hecho, y al cierre de esta edición, el PR sostenía una reunión de directiva -consejo ejecutivo- para definir los pasos a seguir en su relación con La Moneda, donde algunos -incluso- dan a entender que se podría entrar en estado de reflexión respecto de la permanencia en el gobierno. En este contexto, este miércoles el presidente del partido, Leonardo Cubillos, se reunirá con la titular del Interior, Carolina Tohá, mientras que el viernes hará lo propio con el jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán.

Urzúa, por su parte, debió acudir al Congreso en Valparaíso a reunirse con los parlamentarios liberales para tratar de aplacar la molestia desatada en sus filas luego del cambio de gabinete.

Antes de ingresar a Palacio, Urzúa repetía que “hoy (ayer) a La Moneda entra un nuevo PL”, marcando la primera distancia con su antecesor, quien dentro del Socialismo Democrático tenía una postura menos crítica hacia el Ejecutivo. Morales, incluso, atendiendo el llamado del Presidente Gabriel Boric, empujó la idea de competir al Consejo Constitucional en una lista conjunta con Apruebo Dignidad y el PS, provocando un quiebre electoral de la coalición.

La frase Urzúa la recalcó a la salida: “(Somos) un partido de gobierno, comprometido, pero otro PL”. Así, quienes escucharon la alocución del nuevo timonel al interior del comité político -luego de que hablaran otros representantes- señalan que detalló la compleja situación en la que quedó su colectividad, la desafección -particularmente- de la bancada PL, pero sin tomar una postura a la defensiva respecto del Ejecutivo.

La jefa política del gabinete, Carolina Tohá, replicó que en este tema hay una única voz y es la del Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, la jefa de Interior -afirman asistentes- reconoció que podía entender lo que implica para un partido de gobierno no tener presencia a nivel ministerial. De todas formas, Tohá ha defendido abiertamente el reacomodo de piezas. “Este cambio de gabinete tiene una lógica, tiene una solidez, porque los perfiles que entraron al gabinete, todos ellos, son personas de una solidez indiscutible. Tienen un reconocimiento en su área y cercanía con el proyecto que representa el Presidente Boric”, señaló durante el fin de semana.

Su par de la Segpres, Ana Lya Uriarte, en tanto, sostuvo que “nosotros hemos valorado muy profundamente lo que ha sido la participación del PL en relación a su apoyo permanente e incondicional al gobierno. Tenemos el máximo reconocimiento de cada uno de sus parlamentarios y del presidente de la Cámara de Diputados. Tenemos que conversar con ellos, tender puentes, generar una conversación muy abierta, y a partir del profundo respeto y reconocimiento del gobierno al PL”.

Vodanovic se explica

Un registro de Canal 13, del pasado domingo, captó a la timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, dialogando con Urzúa. En momentos en que ambos se alistaban para referirse a la prensa sobre diversos temas, aprovecharon de hablar por algunos segundos del impacto del ajuste ministerial en el PL. En un tono distendido y, según Vodanovic, sin advertir que era grabada por la televisión, comentó que “la verdad es que creo que es una mala decisión del gobierno (remover al ministro García), la Ana Lya (Uriarte, ministra de Segpres) también está muy en contra, ella tampoco supo en su momento, también hay problemas ahí”.

Las palabras de la timonel PS derivaron en preguntas de la prensa, este lunes en La Moneda, a Uriarte. “No sé cómo se expresó (la presidenta del PS), pero lo que yo le manifesté específicamente a Paulina Vodanovic -de quien soy muy amiga por lo demás-, fue que yo no participé en este diseño y no participé concretamente en el tema del Partido Liberal”, replicó la ministra Segpres.

De todas formas, la situación obligó a que Vodanovic se explicara en la cita del comité político ampliado. Recalcó que lo conversado con el timonel PL era cierto y que cuando hablaba de un “problema” se refería a que la preocupación que asoma en la coalición por la tensión existente tanto con el PL como con el PR.

De todas formas, esa preocupación no sólo permeó a Vodanovic. A la salida, la presidenta PPD Natalia Piergentili, señaló que “estamos preocupados por el malestar que tiene tanto el PL como el PR respecto de cómo se equilibraron las cosas. Vamos a bregar y ser actores, tanto el PPD como el PS, para que vuelvan a haber conversaciones y esto fluya y mejore, porque lo importante es cómo tenemos un mejor elenco para el país”.

Desde Apruebo Dignidad, las palabras del jefe de RD, Juan Ignacio Latorre, intentaron ir en la línea de apaciguar los ánimos. “Será parte del trabajo de la Segpres el poder afianzar los vínculos con las bancadas oficialistas, PR y PL. (...). Son conversaciones que están en desarrollo y se está viendo la mejor manera de fortalecer y afianzar la alianza de gobierno. Independiente de que en estas decisiones donde es el Presidente de la República el que tiene la última palabra, pueden haber heridos en el camino. Eso es parte de esta dinámica, quedan tres años de gobierno y obviamente debemos sumar mayorías”, comentó.

Boric: “No hay una competencia entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad”

Consultado sobre los coletazos del cambio de gabinete y el giro del gobierno hacia la ex Concertación, el Mandatario señaló -en conversación con Buenos días a Todos de TVN- que “a mí esos juegos pequeños de poder que tratan de instalar analistas que, muchas veces con más imaginación que rigurosidad, no hacen mella en las decisiones que tomo. Lo que nosotros hicimos con el cambio de gabinete, en particular a nivel de subsecretarías, fue buscar equilibrar y proyectar la alianza de gobierno hacia al futuro más allá de este solo periodo de gobierno”.

Y agregó: “Hoy hay un gobierno donde tenemos dos coaliciones y una alianza de gobierno y ahí tanto lo que es Apruebo Dignidad como Socialismo Democrático tienen un equilibrio bastante razonable en materia de gobierno (...). Acá no hay una competencia dentro del gobierno entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad. Yo estoy gobernando con quienes creo son los mejores capacitados y capacitadas para el cargo en este momento para servir a Chile, no a los partidos”, concluyó.