“Hay desesperación”: Coloma se reúne con alcaldes de Amuch y llama al gobierno a apurar agenda de seguridad

En la sede del Congreso Nacional en Santiago, alcaldes de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) se reunieron la mañana de este lunes con el presidente del Senado y legislador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, para abordar la situación de seguridad en el país.

Esto, luego que el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, también militante UDI, decidió emitir un decreto de emergencia por los hechos delictivos registrados en su comuna.

“Hoy día tenemos un país que está muy asustado, temeroso de cómo las bandas organizadas en narcotráfico siguen actuando en Chile y dejan en completa desesperación a los ciudadanos”, advirtió Coloma, haciendo hincapié en que “nadie es más cercano a los problemas de la gente que los alcaldes”.

“Nos dicen que no es para tanto los actos que se están viviendo y uno habla con los alcaldes que le dicen exactamente lo inverso. Que hoy día hay una desesperación. Y yo en esto creo que los alcaldes están apuntando a un tema que no podemos dejar pasar. Y nosotros desde el Congreso, por cierto, vamos a hacer todo el esfuerzo”, sostuvo.

En esa línea, Coloma respaldó la medida adoptada en La Reina.

“Si existe el concepto de emergencia, me parece de alta razonabilidad que se pueda plantear un decreto de emergencia para destinar recursos especiales dentro de la comuna para enfrentar la desesperación que viven miles de ciudadanos que no se atreven a salir a la calle en la noche por el temor a ser víctimas de la delincuencia”, enfatizó.

Sobre la agenda legislativa de seguridad, Coloma advirtió que sigue pendiente el proyecto sobre el rol de los municipios en la prevención de los delitos.

“De las 31 leyes comprometidas se ha aprobado una mayoría, pero falta. Yo hago un llamado al gobierno a apurar el tranco. Tenemos plazos hasta el 31 de diciembre. Y la mayoría de las leyes que se han aprobado, que han sido importantes, han sido leyes que venían del Congreso. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor. Y además incorporar nuevas agendas, que lo han planteado los alcaldes, para hacerse cargo de esta angustia que se viven en distintos lugares del país”, indicó.

Por otro lado, acusó una actitud autocomplaciente del Ejecutivo en la tramitación de la agenda.

“Se ha aprobado un número importante de esas leyes, y es una buena noticia. La mayoría de esas leyes fueron planteadas por parlamentarios, no por el gobierno. Pero hay que trabajar todos juntos y ojalá que sigamos haciéndolo. Lo que sí me preocupa es que he visto una suerte de autofelicitación, donde el gobierno dice que nunca se habían aprobado más leyes que ahora. Yo lo quiero decir con claridad, nunca tampoco habíamos tenido tanta delincuencia y tanta inseguridad como ahora. Y también se lo quiero decir, muchas de estas leyes que se están aprobando en este período fueron las que fueron rechazadas por los que hoy día gobiernan en periodos anteriores”, apuntó el legislador de oposición.

Palacios: “Nuestros vecinos sienten ausencia del gobierno”

En tanto, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, aclaró que la medida impuesta en su comuna no corresponde a un estado de excepción y lo que pretende es disponer de “recursos rápidos y desplegarlos en el territorio para asumir tareas de seguridad que hoy día el Estado central no está asumiendo”.

“Nuestros vecinos sienten ausencia del gobierno en materia de seguridad y nos golpean la puerta a nosotros los alcaldes para tener un respiro junto a sus familias respecto a lo que está sucediendo en su entorno, en sus barrios. Y ahí nosotros tenemos que ponernos creativos, ver cómo con las herramientas, con el músculo que tiene la municipalidad, que es bastante escasa, lograr desarrollar estrategias que efectivamente ayuden a los vecinos a estar más seguros en sus hogares”, planteó el jefe comunal.

Alessandri: “Somos muchos municipios que estamos estudiando esa medida”

Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de Amuch, por su parte, respaldó la medida que adoptó su par de La Reina.

“Somos muchos municipios que estamos estudiando esa medida, creemos que es una medida extremadamente buena, necesaria, según la necesidad que tiene cada comuna, cada municipalidad”, expuso Alessandri.

“Los alcaldes la estamos estudiando, el alcalde de La Reina se atrevió a tomar la medida, muy bien estudiada jurídicamente y efectivamente en nuestro país estamos viviendo una crisis de seguridad y la medida que estamos tomando los alcaldes, que tomó el alcalde de La Reina, es llegar con una solución concreta a sus vecinos en donde busca más recursos para solucionar la crisis de seguridad que vive en ese momento la comuna de La Reina y que estamos viviendo a nivel país”, afirmó.