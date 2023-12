“No hay una varita mágica”: Boric responde a quienes piden estado de excepción por crisis de seguridad

El Presidente Gabriel Boric participó este lunes de la ceremonia de entrega del informe 2023 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), oportunidad que aprovechó para referirse nuevamente a la crisis de seguridad que afecta al país.

La actividad, que se desarrolló en el Parque por la Paz Villa Grimaldi, en Peñalolén, contó con la participación de representantes de los tres poderes del Estado, quienes recibieron el documento de 437 páginas y que se divide en seis apartados.

El Mandatario destacó que el documento del INDH “recoge preocupaciones que hoy son compartidas por todas y todos los chilenos, y que han sido puestos con toda justicia como prioridad en la agenda pública”.

Si bien la máxima autoridad del país destacó el uso del estado de excepción en la Macrozona Sur, advirtió que “acá no hay una varita mágica”, al señalar que “hay algunos que plantean los estados de excepción como solución inmediata a todos los problemas”. “La verdad es que las cosas con bastante más complejas y requieren de trabajo interconectado, multisectoriales”, sostuvo.

“En particular la seguridad ciudadana, el derecho a vivir tranquilos y tranquilas, el recuperar nuestros espacios públicos de la delincuencia, el narco, el crimen organizado, es una pelea que no se puede dejar de hacer. Es una pelea que vamos a dar, que estamos dando, no que vamos a dar, que estamos dando con mucha firmeza, con mucha convicción y para lo cual necesitamos unidad de la sociedad chilena, no peleas”, dijo.

En ese sentido, el Jefe de Estado apuntó que para luchar contra la delincuencia, y, en especial contra el crimen organizado, es necesaria la unidad de las fuerzas políticas, por lo que llamó a no hacer “política electoral” en torno a la crisis de seguridad.

“No me cabe ninguna duda que para poder enfrentarlo la mejor receta, el punto de partida, es la unidad de la sociedad y no el tratar de hacer política electoral o política pequeña en torno a los problemas de seguridad. Cuando la sociedad se divide y cuando sus fuerzas políticas se dividen en un tema que nos convoca a todos, el crimen organizado encuentra grietas para avanzar”, recalcó.

Los dichos de Boric se producen luego de la reactivación del llamado que algunos sectores políticos -tanto de oficialismo como de oposición- vienen realizando para que el gobierno aplique dicha herramienta constitucional como medida para enfrentar la delincuencia, o de la Ley de Infraestructura Crítica, como propuso el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC). Esto, tras la muerte de un niño de cinco años baleado en el antejardín de su hogar la noche del martes, en la comuna de Padre Hurtado, en lo que sería un “ajuste de cuentas” contra su familia.

Además, luego de las críticas realizadas por el expresidente Sebastián Piñera contra el actual Ejecutivo en materia de seguridad y la posterior respuesta de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien aseguró que la administración anterior “dejó patas pa’ arriba el país” en ese mismo ámbito.

Pero también tras la polémica con los municipios de La Reina y La Florida por las medidas aplicadas en esas comunas frente a la delincuencia y la opinión que expresó el contralor, Jorge Bermúdez, en entrevista en CNN Chile respecto a que “no existe en el ordenamiento jurídico chileno una institución o una categoría como un estado de emergencia local o comunal a propósito de una situación de inseguridad pública producto de la criminalidad”.

Otros temas

En su discurso, el Presidente también apuntó a la crisis de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), con una autocrítica a la gestión del Ejecutivo en esta materia.

“Estamos en deuda con la educación pública como Estado y en particular creo como gobierno. Cuando visité Atacama y diferentes lugares de la región era muy claro que había una crisis ya sucediendo y esta explotó a propósito del tema de los SLEP”, dijo.

“Creo que podemos hacer más y sepan que está dentro de mis prioridades, en conjunto con el combate a la delincuencia, en conjunto con el crecimiento económico, (está también) la recuperación de la educación pública a lo largo del país. Espero que eso en estos dos años de gestión que nos quedan pueda dar frutos”, agregó.

En materia internacional, Boric reprobó la decisión de Estados Unidos de votar en contra del alto al fuego humanitario en Gaza -en el marco de la guerra entre Israel y Hamas-, propuesto por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), después de que el secretario general, António Guterres, invocase el Artículo 99 de la Carta Magna del organismo.

“Aprovecho la instancia de hacer un llamado desde aquí, como lo he hecho en otras partes, y lo ha manifestado nuestra embajadora actual en la ONU, Paula Narváez, a también reformar la ONU”, enfatizó.

El Jefe de Estado planteó que “todos los miembros no permanentes votaron a favor de la solicitud y de los miembros permanentes, solo el Reino Unido se abstuvo y Estados Unidos votó en contra, con lo que resultó una votación de 13, uno a uno, y sin embargo, la resolución no se pudo aplicar por el derecho a veto que se estableció en 1948 para algunas de las potencias y por lo tanto Estados Unidos vetó el que se pudiera exigir desde la Organización de las Naciones Unidas un cese al fuego en Gaza”.

En concreto, 13 países votaron a favor del texto presentado por Emiratos Árabes Unidos, mientras que Estados Unidos, que tiene derecho de veto por ser miembro permanente del Consejo, lo hizo en contra. Por su parte, Reino Unido se abstuvo.