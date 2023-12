Vallejo responde a Piñera tras comité político: “Dejó patas pa’ arriba el país en materia de seguridad”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió a responder este jueves a las críticas realizadas por el expresidente Sebastián Piñera contra la administración de Gabriel Boric en materia de seguridad y reafirmó que los proyectos en la materia son una prioridad para el Ejecutivo.

Piñera durante esta jornada asistió a la última cuenta pública del contralor Jorge Bermúdez, donde conversó con la prensa y aseguró que la prioridad del actual gobierno no es la seguridad. “¿Qué libertad, qué derecho se puede ejercer cuando uno no tiene la seguridad de poder estar en su casa tranquilo, esperar que sus hijos vuelvan del colegio a salvo, que las personas que uno quiere puedan vivir en paz?”, reflexionó, agregando que “por esa razón yo creo que la primera prioridad de los chilenos es la seguridad y aparentemente no es la primera prioridad ni preocupación del gobierno”.

En ese sentido, tras el comité político en Cerro Castillo, en Valparaíso, la ministra Vallejo abordó las críticas del exmandatario y aseguró que su administración “dejó patas pa’ arriba el país en materia de seguridad”, al tiempo que señaló que “la agenda de seguridad es una agenda prioritaria (...)”.

“Nosotros cuando asumimos el gobierno, todos pudimos darnos cuenta y nosotros también que el expresidente Piñera dejó una situación sumamente grave en materia de seguridad”, dijo la secretaria de Estado y ejemplificó con que “las policías no tenían renovado sus vehículos, las fronteras estaban totalmente desprotegidas, teníamos un ingreso irregular de migrantes desbordado, es decir, había un abandono tremendo en materia de seguridad”.

“Es difícil que nos venga a dar lecciones en materia de seguridad. Nuestro gobierno no ha quedado en los discursos y ha actuado desde el día uno. Antes de asumir hizo la reflexión y la revisión de su programa para poner en el centro la agenda de seguridad y fruto de eso hemos logrado despachar más 41 proyectos de ley en materia de seguridad y nos quedan otros por aprobar”, sostuvo la ministra Vallejo.

Vallejo continuó apuntando contra el exmandatario por sus dichos, indicando que “uno puede andar opinando por la vida, pero cuando se trata de un expresidente su opinión tiene que basarse en los hechos, y asumir también autocríticamente todo lo que no se hizo en materia de seguridad, porque cuando asumimos nos dejó patas pa’ arriba al país en materia de seguridad e insisto, es importante revisar los datos y los hechos y no quedarse en la opinología”, criticó la secretaria de Estado.

“La agenda de seguridad es una agenda prioritaria, hemos elevado el presupuesto para seguridad de manera histórica, mucho más que los últimos dos períodos de gobierno. 4,4% el año pasado y 5,7% para el 2024, eso nos va a permitir seguir entregando vehículos policiales tenemos financiamiento para la política contra el crimen organizado. Analizando datos con el Ministerio del Interior y tenemos hasta la fecha 2.951 bandas criminales desbaratadas por esta política”, señaló la autoridad respecto a los avances en la materia.