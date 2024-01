Insulza y ley corta de isapres: “Esta operación ingrata, de rescatarlas de donde ellas mismas se han metido, es algo que hacemos por la gente”

Como una “operación ingrata” calificó el senador del Partido Socialista (PS) José Miguel Insulza la discusión del proyecto de ley corta de isapres que este lunes comenzará a revisarse en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

En conversación con Radio Duna, Insulza, integrante de la instancia junto a Juan Antonio Coloma (UDI), José García Ruminot (RN), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Daniel Núñez (PC), aseguró que “esta operación a regañadientes e ingrata, de rescatar a las isapres de donde ellas mismas se han metido, es algo que hacemos fundamentalmente por la gente que está afiliada y que por lo tanto necesita sus prestaciones de salud”. Y añadió: “En general no me gustan las isapres, pero otra cosa es dejar a dos millones de personas sin salud”.

La discusión que se abordará en la comisión de Hacienda del Senado tiene lugar luego de que el pasado martes su símil de Salud despachara el proyecto que busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema sobre la tala de factores y que obliga a las aseguradoras a devolver dinero a sus afiliados.

Las instituciones de salud previsional tienen hasta mayo para dar cumplimiento a esta medida, y ya desde comienzos de enero empezaron a notificar a sus cotizantes sobre la baja en la prima GES. A su vez, en febrero deberán restituir los fondos que estaban siendo indebidamente cobrados. Desde el Gobierno buscan empujar cuanto antes la ley corta, para así dar un marco legal que permita que estas puedan cumplir con esas sentencias.

“El chantaje finalmente aquí es que si no se arreglan las cosas, las isapres van a cerrar. Ese lío no lo armó ni el mundo político, ni ningún presidente de izquierda, derecha o centro, ese lío lo armaron las sociedades anónimas, las sociedades que controlan las isapres, que primero optaron por sobrecobrarle a los pacientes y después cuando se les ordena devolver, no tienen (recursos) para devolver”, afirmó Insulza.

Sin embargo, el senador agregó que “a nadie le gusta esto, pero se llegó a un mecanismo a través del cual las isapres no pueden reclamar que no van a poder sobrevivir”.

La comisión deberá revisar la reintegración de un fragmento que fue rechazado el pasado martes, correspondiente al artículo 13. Esta indicación autoriza una nueva alza de reajuste en los precios base de los planes y establece los plazos que tienen las isapres para pagar la deuda que mantiene con los afiliados.

“Si estamos de acuerdo en eso cumplámoslo, y no sigamos negociando estas cosas, porque es volver y volver atrás”, finalizó Insulza.