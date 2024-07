Senador Insulza retrocede en solicitud de estado de sitio y pide urgencia a ley de infraestructura crítica

Al finalizar una reunión de seguridad encabezada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, el senador socialista, José Miguel Insulza, retrocedió en su petición de declarar estado de sitio para contener la crisis de seguridad, esgrimiendo que la aprobación de la ley de infraestructura crítica daría una respuesta más rápida.

Insulza argumentó que la medida extraordinaria “tendría mucho más discusión” y en cambio, el proyecto “tiene la ventaja que se puede sacar en dos semanas”.

En esa línea, señaló que “con la ley de infraestructura crítica se podría perfectamente desplazar efectivos militares y policiales, donde se considere que se necesitan para mantener el control”.

El legislador manifestó que ha pedido formalmente al gobierno que le dé discusión inmediata a la iniciativa y agregó que: “Le han dado 15 veces urgencia y los plazos no se han cumplido”.

Sobre la solicitud de estadio de sitio recalcó: “No es una alternativa. Ahora, naturalmente, si la derecha se niega a legislar –porque últimamente han estado diciendo que no van a legislar– tendrán que dar sus explicaciones y ahora hay que ver qué otras cosas podemos hacer. Por el momento proponemos algo que ellos pidieron, yo quiero recordar que el proyecto de ley de infraestructura crítica lo presentaron dos senadores de oposición, por lo tanto yo espero que ellos se pongan en esto y la saquemos en seis días”.

Tras la solicitud del senador, que tomó fuerza en parlamentarios de oposición, el Presidente Gabriel Boric respondió: “Hemos visto la experiencia comparada respecto a lo que significa involucrar a Fuerzas Armadas que no están preparadas para esto en particular en zonas urbanas. La experiencia comparada no es positiva. Sin embargo, yo no descarto ninguna herramienta constitucional”.

Y llamó a trabajar unidos a favor de la evidencia, no en función de quien hace “la propuesta más radical”.