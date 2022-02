La primera ronda de bilaterales entre ministros entrantes y salientes en La Moneda

Siches dice que evaluarán prolongar estado de excepción en el norte y consulta por querellas por ley de Seguridad del Estado

Fue el ministro del Interior, Rodrigo Delgado (UDI), quien dio inicio este lunes a la ronda de reuniones bilaterales entre ministros salientes y entrantes de cara a que asuma el nuevo gobierno de Gabriel Boric. Así se reunió a las 9 horas con su sucesora en la cartera, Izkia Siches (ind), a quien le mostró su oficina en La Moneda.

En ese minitour, el titular del Interior comentó en modo distendido, según algunas versiones, que cuando asumió en el cargo nadie lo había felicitado, haciendo alusión a que es un puesto complejo y que, al asumir, pareciera que se recibe más el pésame que las felicitaciones.

“A mí me han saludado harto”, habría retrucado Siches, quien además hizo varias consultas, por ejemplo, si es que había sala cuna y zona de lactancia.

La cita, que se extendió por un poco más de una hora, la abrió Delgado realizando una especie de introducción. El ministro le entregó a la futura secretaria de Estado una carpeta con información sobre proyectos de ley, cifras, entre otras materias, relativas al manejo de la cartera.

Así, uno de los temas que marcaron el encuentro fue la crisis migratoria del norte del país, donde hace algunos días el gobierno decidió decretar estado de emergencia. Si bien en la reunión no abordaron esa materia en específico, Siches sí consultó por las cifras de inmigrantes en el lugar y la nueva normativa en la materia. A la salida, en el punto de prensa que dio junto a Delgado, la futura ministra dejó abierta la opción de que durante el gobierno de Boric se continúe con el estado de excepción. “Hemos agendado ya reuniones con los gobernadores y algunos alcaldes esta semana para poder, junto a ellos, con las comunidades, con las autoridades que viven día a día los problemas de este territorio, ver la continuidad o no del estado de excepción “, manifestó. Trascendió que ese encuentro se realizará este jueves.

Otro tema fue el conflicto en La Araucanía, respecto del cual la futura administración ha dicho, a diferencia de la situación del norte del país, que no continuará con el estado de excepción. Ahí, el futuro subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, según presentes, hizo consultas sobre nuevos antecedentes del doble homicidio en Carahue.

Otra materia que consultó Siches durante la reunión fue relativa al proyecto de ley que está en el Congreso y que busca separar el Ministerio del Interior del de Seguridad Pública. Ahí, la próxima ministra comentó que ha hecho consultas al respecto a algunos senadores que han seguido la discusión de la reforma para ver los plazos para indicaciones. Delgado explicó en qué situación se encuentra la iniciativa.

Asimismo, el ministro puso énfasis en proyectos que ya están aprobados y que falta implementación, entre ellos, la nueva ley de armas, modernización de las policías y migraciones.

Siches, además, preguntó si es que ellos pedirán las renuncias a sus equipos, a lo que se les respondió que, al menos a todos los del gabinete sí, y que otros cargos administrativos dependerían del futuro gobierno.

Asimismo, el futuro equipo de Interior entregó una carpeta con varias consultas específicas en distintas materias. Entre ellas, cuánto personal a honorarios hay en el ministerio, el presupuesto de la cartera, número de querellas presentadas invocando la Ley de Seguridad del Estado, balance de reparación a las víctimas del estallido social de octubre de 2019, entre otras materias.

En el encuentro, además, se acordó que los subsecretarios actuales y los salientes tendrán reuniones por separado y que, posteriormente, habrá una nueva cita con todo el equipo. Se espera que Monsalve se reúna el próximo lunes con el actual subsecretario, Juan Francisco Galli.

En cuanto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que será asumida por el PPD Eduardo Vergara, quedaron de acuerdo -junto a la subsecretaria saliente, María José Gómez- de sostener solo una reunión adicional durante los próximos días. ¿La razón? Como exjefe de la División de Seguridad Pública durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Interior es un área que Vergara conoce bien y donde no necesita “mayor presentación”.

Siches junto a su nuevo equipo, estará trabajando antes de asumir en una oficina facilitada por la Universidad de Santiago (Usach).

Jackson ratifica a secretario ejecutivo de la Convención y dice que reforma tributaria es prioritaria

Más tarde fue el turno del ministro de la Segpres, Juan José Ossa (RN), quien recibió a su sucesor, Giorgio Jackson (RD). Al igual que Delgado, Ossa fue a recibir al próximo titular de Segpres a la entrada de Palacio, quien llegó también junto a la próxima subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos.

“Seguimos conversando sobre asuntos relacionados a los funcionarios, a temas administrativos que seguramente vamos a seguir profundizando en los próximos días. Vamos a tener una reunión especial para abordar materias de la Convención Constituyente”, dijo Ossa tras el encuentro.

Sobre esto último, Jackson informó que tomó contacto con la mesa de la Convención y que el futuro gobierno mantendrá a Matías Cox como el secretario ejecutivo de ésta. Si bien este tema, según afirman presentes, lo tocaron durante la cita, ya había sido abordado entre Ossa y Jackson hace un par de semanas atrás.

Asimismo, el próximo secretario de Estado dijo que una de las prioridades legislativas que tendrán al asumir el gobierno es la reforma tributaria, la cual calificó como uno “de los pilares” y “uno de los aspectos centrales en los que nosotros basamos la posibilidad de alcanzar nuestro programa de gobierno, para poder abordar aquellas demandas sociales, nosotros lo que queremos es que haya ingresos permanentes para aquello que va a ser gasto permanente”.

En la cita, que fue calificada como cordial, Ossa le entregó a su sucesor un listado de proyectos legislativos que se encuentran en el Congreso que esperan que la futura administración siga impulsando, entre ellos, el de notarios, de reinserción juvenil y el de hidrógeno verde.

Al respecto, Jackson se limitó a decir que “estamos evaluando algunos proyectos que son de continuidad y que nosotros creemos que son sumamente importante poder avanzar, también hay ciertas mociones parlamentarias que ya nos han hecho llegar y que podría ser interesante ponerles acelerador, ciertas urgencias que nos parecen importantes”.

Segegob: Funcionamiento de la Secom y de las organizaciones

Pasadas las 11.30 de la mañana, en tanto, se concretó el encuentro entre el ministro de la Segegob, Jaime Bellolio (UDI), y la futura titular de la cartera, Camila Vallejo (PC). Ambos se conocen hace años debido a que compartieron como parlamentarios en el Congreso. Por la misma razón, presentes dicen que el encuentro fue distendido y que Bellolio le entregó a su sucesora seis carpetas con el funcionamiento de cada repartición dependiente de la Segeg ob.

Así, Bellolio le explicó a Vallejo, por ejemplo, el funcionamiento de la Secretaría de Comunicaciones (Secom). De hecho, en la cita estuvo presente el futuro director de esa repartición Pablo Paredes.

De igual manera, en el encuentro también participaron Susana González, Valeska Naranjo y Javiera Hausdorf, quienes serán la jefa de gabinete de Vallejo, la subsecretaria de la cartera y la futura directora de la División de Organizaciones Sociales (DOS), respectivamente.

“Queremos valorar esta reunión que hemos tenido con el ministro vocero de gobierno y su equipo, para nosotros es muy importante este proceso de traspaso de información”, dijo Vallejo a la salida. La futura vocera evitó referirse a los cuestionamientos que aun siguen pendientes y no han sido despejados respecto de miembros del futuro gabinete.

Desarrollo Social: Migración y plan Araucanía

Con varios regalos esperó la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar (Ind.), a su sucesora en esa cartera, Jeanette Vega (PPD): una mochila de emergencia del programa Chile Crece Contigo, diccionarios de la lengua de pueblos originarios, la bufanda del programa Código Azul y una variedad de libros.

En la cita, que fue calificada también como cordial por los presentes y se extendió por dos horas, Rubilar le explicó el funcionamiento de la cartera, mientras Vega hizo consultas específicas sobre determinados temas, entre ellos, migración, el plan de La Araucanía, servicio de la niñez y Ventanilla Única.

Sobre el tema de La Araucanía, la actual ministra le indicó que le entregarían un informe más acabado de los avances del plan. De igual manera, según presentes, ambas comentaron la decisión de Boric de sacar a la cartera del comité político de La Moneda, lo que Vega habría desdramatizado.

De hecho, tras la cita, la futura ministra sostuvo que “el comité político siempre es un comité que va cambiando. Si usted recuerda, en el último gobierno de la presidenta Bachelet estuvo Justicia como parte del comité político y por lo tanto el estar o no estar en el comité político depende de los momentos y depende también de cuáles son algunos de los servicios que no necesariamente están involucrados, no puede haber un comité político que tenga todos los ministerios”.

Sobre el tema migratorio, en tanto, dijo que “el tema de los migrantes es una prioridad del gobierno y también la trabajaremos en conjunto con los ministerios involucrados, incluyendo interior bajo su liderazgo y el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Como sea, además, de los encuentros en La Moneda también hubo algunas citas sectoriales fuera de ella. Una de ellas, precisamente, entre la actual ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, y la próxima titular de la cartera, Antonia Orellana.