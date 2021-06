Los ripios que enfrenta el Ejecutivo para lograr extender el estado de excepción: UDI ratifica rechazo y oposición espera que gobierno comparezca ante el Senado

A una semana de que venza, el 30 de junio, la aprobación que realizó el pasado 10 de marzo el Congreso para que el gobierno extendiera el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe -en el marco de la pandemia-, el gobierno decidió que esta semana ingresará al Parlamento una segunda petición para prolongar la medida, por un período de 90 días.

Una discusión que el Ejecutivo enfrenta en circunstancias diferentes a las que vieron la aprobación de las cámaras en marzo de este año, ya que desde su misma coalición han surgido amenazas de rechazo a la prolongación del estado de excepción.

Principalmente desde la UDI, que tanto el pasado jueves 10 de junio, luego que las autoridades sanitarias anunciaran que toda la Región Metropolitana retrocedería a Fase 1 (Cuarentena), como este miércoles, se mostró en contra de la medida, llamando a revaluar las cuarentenas y manifestando directamente que los votos de su partido serían en contra de la propuesta del gobierno.

Tras al reunión que esta mañana sostuvo el presidente de la UDI, Javier Macaya, junto a la secretaria general del partido, María José Hoffmann, con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado; el timonel dijo que “mantuvieron una postura de que, para nosotros, el estado de excepción como se está llevando hasta el día de hoy con cuarentenas rígidas, sin libre movilidad para los vacunados, sin medidas especiales para las pymes, especialmente del rubro gastronómico no lo vamos a aceptar, nosotros lo vamos a rechazar”.

“Estamos conversando con el ministro del Interior sobre qué alternativas se pueden dar sobre todo para la movilidad de los vacunados. Entiendo que ellos en este momento están en una conversación con las distintas autoridades del ministerio de Salud para tomar una definición al respecto y esperamos tener buenas noticias”, dijo Macaya aludiendo a posibles modificaciones en el Plan Paso a Paso (que determina en qué fase está una comuna, incluyendo las cuarentenas).

“La rigidez con que se están implementando hoy los toques de queda, las cuarentenas no resisten mayor análisis, desde la UDI hemos pedido modificar y flexibilizar estas medidas. (Si el estado de excepción) se mantiene tal y como está hasta el día de hoy, nosotros no lo vamos a aprobar, si se modifica en la línea de lo que nosotros estamos pidiendo, esperamos que así pueda ser, estamos dispuestos a aprobarlo”, añadió.

Un discurso al que adscribe el senador UDI Iván Moreira, quien criticó la falta de diálogo entre el Ejecutivo y la coalición. “Se ha hecho una práctica habitual que nos enteremos por la prensa cuando el gobierno va enviar al Congreso un proyecto de ley. La ampliación del estado de excepción es una de ellas. El gobierno no ha conversado con su propia coalición en el momento oportuno”, dijo el parlamentario.

“Queremos decirle que no cuenten con nosotros. No queremos más restricciones. No queremos más toque de queda. Queremos que los chilenos puedan normalizar su vida, con autocuidado, pero no de esta manera, de más estado de excepción. No estamos de acuerdo”, agregó el senador.

En la misma línea, el diputado y subjefe de la bancada gremialista, Gustavo Sanhueza, llamó a “recuperar la libertad para los chilenos y chilenas”. “Hay que generar un círculo virtuoso, donde las personas que han sido responsables, puedan desplazarse libremente, donde los pequeños comerciantes puedan abrir sus negocios cuando el personal que trabaja ahí también tenga sus dos dosis de vacunas”, planteó.

“Las cuarentenas ya cumplieron un ciclo. Hemos visto que no es factible seguir en cuarentena, porque no están cumpliendo el objetivo que perseguían. Por eso, le hemos dicho al gobierno que modifiquemos el Plan Paso a Paso para poder recuperar la libertad, pero también con el autocuidado necesario”, agregó.

Con la persistencia de la crisis sanitaria como matiz, la senadora UDI Jacqueline Van Rysselberghe, manifestó, por su parte: “consideramos que puede ser razonable en cierta medida, puesto que aún no salimos completamente de la pandemia. Pero los casos han bajado, la población está vacunada en un gran porcentaje. Por lo mismo, le pedimos al gobierno que modifique el plan Paso a Paso, creemos que ya las cuarentenas y el toque de queda no tienen ningún sentido. (...) Si quiere que aprobemos esta renovación, entonces que nos muestre cómo va modificar el plan paso a paso. En esto, no queremos dar una carta en blanco”, sentenció.

Las condiciones de la oposición

La coalición opositora, por su parte, ha manifestado una posición diferente en esta materia. Si bien ayer martes la presidenta del Senado, Yasna Provoste, dijo desconocer cuál es la postura mayoritaria de la oposición, declaró que su postura personal “es que manteniéndose esta situación sanitaria como está, yo al menos no voy a tener dificultad para apoyar esta iniciativa”.

Una declaración que complementó en horas de esta mañana desde Valparaíso, instancia en la que desclasificó que ha habido conversaciones al interior de la oposición. “Esto fue una larga discusión donde recogimos distintas opiniones, y hay un denominador común: para todos los senadores y senadoras es importante que antes de discutir respecto al estado de excepción, el gobierno tiene que comparecer en el Senado con el ministro de Interior y de Salud (Enrique Paris)”.

Según explicó la senadora Provoste, el Ejecutivo debe “dar cuenta de lo que se ha hecho y lo que se quiere hacer con esta prórroga. Solo a partir de eso vamos a tomar una decisión como oposición”.

El estado de Catástrofe, que puede ser declarado por el Ejecutivo en situaciones de calamidad pública como terremotos, avalanchas y epidemias, lo faculta entre para, entre otras medidas, restringir las libertades de locomoción y reunión y adoptar las medidas extraordinarias de carácter administrativo necesarias para el restablecimiento de la normalidad.