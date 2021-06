Partidos de Chile Vamos y Republicanos cuestionan anuncio de cuarentena total para la RM: UDI amenaza con rechazar extensión de estado de excepción

Durante el balance de este jueves 10 de junio, fueron 45.774 casos activos, 198 fallecidos y 7.716 nuevos contagios reportados a nivel nacional. Altas cifras en paralelo a una ocupación de camas UCI de un 96%.

Además, la autoridad sanitaria anunció que la Región Metropolitana nuevamente estará en confinamiento total a partir de este sábado a las 5 horas.

Un anuncio visto con preocupación por Chile Vamos y Republicanos, quienes coinciden en la necesidad de modificar las cuarentenas ya que estas “no sirven”, mientras la UDI y Republicanos incluso cuestionan la extensión del Estado de Excepción.

“Los chilenos no pueden seguir encerrados”

Momentos después del balance público, la directiva UDI difundió una declaración en la que expresan: “Creemos que las cuarentenas no están generando los efectos buscados, es decir, contener o disminuir el número de contagios por Covid-19″, comienza el escrito. “Hemos podido observar en terreno que las cuarentenas no se cumplen en numerosos lugares de Chile y, al mismo tiempo, ha sido una medida que ha impedido que miles de emprendedores puedan salir adelante”.

De allí que, a propósito de la discusión en torno al Estado de Excepción vigente hasta el 30 de junio, anunciaron que evaluarán “rechazar la extensión del Estado de Excepción Constitucional y llamamos a terminar con las cuarentenas, pero estableciendo nuevas medidas que permitan resguardar de mejor manera a los habitantes del país ante la pandemia del Covid-19″.

“Estamos seriamente considerando rechazar la extensión del Estado de Excepción Constitucional porque nos parece que los chilenos no pueden seguir encerrados”, dijo Javier Macaya, presidente de la UDI.

Ayer miércoles, en el marco de una visita a la Región de Ñuble, el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, expresó que “El hecho de que se vuelva a extender, no implica necesariamente tener que ocupar todas esas herramientas como se han ocupado hasta ahora”.

“Yo creo que siempre es importante tener un estado de excepción porque esta pandemia lamentablemente, nos ha dado lecciones en el pasado, de que la realidad es muy dinámica y se puede ir adaptando ese estado de excepción a las realidades en alguna región en particular, o comuna en particular, en alguna zona, en alguna temporalidad o con algún grupo etario que tengamos que controlar”.

Junto con manifestar su desacuerdo con la persistencia de restricciones, la directiva UDI adjuntó siete medidas propuestas, entre las que figuran “Todos los lugares abiertos deben ser considerados seguros y se deben aumentar los aforos”, “El gobierno debe invertir en detectores de CO2 y el parámetro de aforos ser la calidad del aire”, “Entrega masiva de mascarillas KN95 a pymes y emprendedores, junto con medidor de CO2″, “Uso de mascarillas KN95 en el transporte público”.

También detallan la necesidad de un “Trato diferenciado para las personas que tienen carnet verde de vacunación”, “Invertir en tecnología para reactivar sectores económicos y así dejar de cargarle la mano a los emprendimientos cerrados”, y “Permitir que las personas con dos dosis de vacunas contra el Covid-19 puedan circular libremente”.

A esto, Macaya sumó que “Hay campañas de vacunación y de autocuidado que tienen que profundizarse, pero las cuarentenas y toque de queda no resisten mayor análisis”. Un parecer al que se sumó la diputada y secretaria general de la UDI, María José Hoffmann: “Las cuarentenas no se están cumpliendo, no es una medida real, necesitamos medidas efectivas, que se cumplan, que privilegien a quienes estén vacunados y que permita reactivarse”.

“Terminar con esta verdadera dictadura sanitaria”

Desde Republicanos, el presidente del partido, José Antonio Kast, manifestó por medio de un comunicado que “Chile es uno de los países con más población vacunada y a la vez, con más restricciones. Hay pocos países en el mundo que apliquen tantas limitaciones a la libertad y lo hagan por tanto tiempo”.

“Llegó la hora de terminar con esta verdadera dictadura sanitaria que está ahogando el emprendimiento, liquidando negocios, impidiendo los aprendizajes y estancando el país. (...) No es aceptable que los chilenos puedan votar o que algunos, como el Presidente, pretendan viajar fuera del país y que 19 millones de chilenos están obligados a estar encerrados en sus casas”, dijo criticando la recién anunciada gira por Europa del Mandatario.

“Solamente el 0.2% de los chilenos está contagiado y es hora de una estrategia que se enfoque en ellos y no en toda la población. (...) Esto no resiste más, no más cuarentenas, no mas toque de queda, y no más Estado de Excepción. Exigimos libertad y responsabilidad ahora”, concluyó Kast.

“En las condiciones actuales, no es posible no renovar el Estado de Excepción”

Desde Evópoli y Renovación Nacional concuerdan en la necesidad de modificar las cuarentenas, pero difieren respecto a la posibilidad de rechazar la extensión del Estado de Excepción.

Según dijo en conversación con La Tercera Andrés Molina, presidente de Evópoli, “las cuarentenas no han dado el resultado esperado, pero tampoco podemos pensar que no hacer nada va a resolver el problema. Creo que la posibilidad de movilizarse con el carnet de movilidad da un espacio”, dijo mencionando el documento que acredita el cumplimiento del proceso de inoculación.

“El toque de queda es una posibilidad cierta; los encuentros en la tarde, en las familias, la juventud, por ahí están los contagios en general. Por lo tanto, creo que sí podemos pensar en una cuarentena, pero con cambios. No podemos mantener el mismo criterio de las cuarentenas anteriores”, añadió Molina.

Para el diputado Evópoli, un tema crucial a considerar es el funcionamiento de jardines infantiles. “¿Cómo pueden funcionar las personas en trabajos esenciales si tienes los jardines infantiles cerrados? Tenemos que hacer cambios. Ese fue uno de los cambios que solicité, me dijeron que lo iban a evaluar, que todo los jardines infantiles tengan la posibilidad de funcionar con las y los educadores de párvulos vacunadas, con los padres vacunados”.

Respecto del Estado de Excepción, explica que “es la única herramienta que existe para limitar la movilidad (...) son herramientas necesarias, para el control sanitario son esenciales. Con las condiciones sanitarias actuales, no es posible que no renovemos el estado de excepción”, aseguró Molina.

“Entendamos que el Estado de Excepción se declara para tener herramientas frente a una situación sanitaria. Me parece que no podemos, menos con lo que está sucediendo, estar diciendo que no vamos a aprobar el Estado de Excepción”, dijo aludiendo a lo manifestado por la UDI.

En la misma línea, Rafael Prohens, presidente de RN, dijo a La Tercera que “Si vamos a ir por las decisiones políticas para resolver el tema de las cuarentenas, hagámoslo políticamente, pero no le pasemos la cuenta a nadie después”, expresó llamando a asumir responsabilidades.

“Si hay un equipo de expertos, un equipo del Ministerio de Salud que está evaluando la situación y creen que este es el camino, tenemos que acatar”, agregó.

“Una pesadilla que nunca termina”

Evelyn Matthei, como alcaldesa reelecta de Providencia, calificó la medida recientemente anunciada como “un golpe grande para las personas, para los adultos mayores, para niños, para todos nuestros vecinos, y también nuestros locatarios”.

“Es una pesadilla que nunca termina, este virus, donde cada día hay variantes más agresivas y mortíferas que lo que fue originalmente”, añadió Matthei.

“Debemos confiar en las decisiones de nuestras a autoridades y tenemos que hacerlas cumplir y cumplirlas nosotros mismos, pero realmente es un golpe muy grande”, concluyó.