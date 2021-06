Delgado dice que estado de excepción “se puede ir adaptando” sin la necesidad de “utilizar todas las herramientas que están disponibles”

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, se refirió este miércoles a la idea de extender el estado de excepción vigente hasta el 30 de junio.

En el marco de una visita a la Región de Ñuble, Delgado expuso que “cuando uno tiene un estado de excepción aprobado, no necesariamente tiene que utilizar todas las herramientas que están disponibles en ese estado de excepción”.

La autoridad acotó que tales herramientas “son muchas, algunas tienen que ver con fiscalizaciones, otras tienen que ver con algunos beneficios para algunas personas en lo concreto. Y si el estado de excepción se va a renovar o no, tendrá que darse esa discusión en el Congreso”.

“El hecho de que se vuelva a extender, no implica necesariamente tener que ocupar todas esas herramientas como se han ocupado hasta ahora. Yo creo que siempre es importante tener un estado de excepción porque esta pandemia lamentablemente, nos ha dado lecciones en el pasado, de que la realidad es muy dinámica y se puede ir adaptando ese estado de excepción a las realidades en alguna región en particular, o comuna en particular, en alguna zona, en alguna temporalidad o con algún grupo etario que tengamos que controlar”.

El ministro planteó que “esta nueva discusión” debe considerar “qué queremos para este segundo semestre en materia sanitaria y en materia también de control de la pandemia”.

“Por lo tanto una buena discusión creo que sería sana llevarla justamente por cuáles son las consecuencias de tener o no un estado de excepción constitucional por algunos meses más”, cerró.

El jueves 19 de marzo de 2020 comenzó a regir el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio nacional. A los dos días, el sábado 21 de marzo falleció la primera persona en Chile producto del virus. 30.141 personas fallecieron por la enfermedad desde entonces, según el reporte del Ministerio de Salud de este miércoles. Los informes de la cartera señalan que Chile superó los 61 mil casos activos, en lo que constituye la peor cifra de contagios en lo que va de pandemia.

Críticas a la extensión

Durante la jornada personeros del Partido Republicano publicaron videos en redes sociales abogando por el fin a las restricciones de desplazamiento asociadas al control de la pandemia. El líder de la colectividad, José Antonio Kast, llamó al Ejecutivo a terminar con el toque de queda, las cuarentenas y el estado de excepción. “No podemos seguir encerrando a las personas en sus casas”, señaló, recalcando que “tenemos que recuperar nuestra libertad”.

De cara a la discusión que se avizora en el Congreso, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Juan Antonio Coloma señaló que “cualquier prórroga del estado de excepción tiene que tener muy buenos argumentos y un plan para salir de la actual situación”.

“A mí no me convence que nos empecemos a acostumbrar a que la única forma de enfrentar esto es restringiendo voluntades, restringiendo libertades”, argumentó Coloma.