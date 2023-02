Más de $ 1.000 millones en giras: Cuánto gasta Boric en sus viajes al extranjero

Un total de ocho viajes al extranjero acumula el Presidente Gabriel Boric desde que asumió el 11 de marzo a la fecha. Periplos que lo han tenido en distintos lugares como América del Norte, Sudamérica y el Sudeste Asiático. Como todo gobernante, es natural que los presidentes viajen hacia el extranjero para participar de asuntos de relaciones exteriores como lo son cambios de mando, visitas de Estado y cumbres internacionales, como la APEC o la Asamblea General de la ONU.

Para cada viaje al extranjero, el Estado destina millones de pesos para las misiones diplomáticas de los países que visita el Mandatario. Dichas platas sirven para costear gastos como el traslado, viáticos, alojamiento y el desarrollo de las actividades en la zona. A lo que además se suman desembolsos de dineros con cargo a la Fuerza Aérea de Chile (FACH) por el pago del combustible del avión presidencial en el que viaja el Mandatario y el catering (servicio de alimentación) durante los periplos. Por ello que es normal que las giras cuesten más de $100 millones por viaje.

La Tercera accedió a través de transparencia al desglose de los gastos de Cancillería y la FACH de los viajes que ha hecho Boric a Argentina, Colombia, Estados Unidos, Canadá y Tailandia. En total, en todas esas giras el Estado desembolsó $ 1.336.774.836, con un promedio de gasto de $ 190.967.834 por gira. Al momento de recibir la solicitud, no se informó otros viajes que hizo el Mandatario, como el cambio de mando en Brasil para la asunción de Lula da Silva, o la segunda visita a Argentina con motivo de la VII Cumbre de Celac. Además, los montos son aproximados pues al momento de la respuesta de la FACH algunas glosas estaban pendientes de cálculo, mientras que tampoco se informaron de gastos en viáticos con cargo a otras dependencias del Estado debido a que son tripulantes de diversos ministerios que se les paga con cargo a su respectiva entidad.

El viaje más caro fue el que realizó a Tailandia en noviembre del año pasado para participar de la cumbre APEC. En el país del sudeste asiático estuvo del 15 al 20 de noviembre. Para ese viaje se gastaron en total $ 269.656.020, de los cuales $ 79.989.103 fueron gastos de la Cancillería y $ 189.666.917 de la FACH. Solamente en combustible y lubricante del avión se desembolsaron $ 161.557.430 y $ 21.327.434 en viáticos de la tripulación de la FACH. Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que se gastaron en viáticos $ 28.066.302 y en pasajes $ 14.049.524. En esa oportunidad el vuelo duró 25 horas para cubrir los más de 17 mil kilómetros que distancian a Chile con Tailandia.

La segunda gira más cara fue la que se hizo en junio del año pasado a Los Ángeles ($ 259.077.691) y a Canadá ($ 106.377.084), dos periplos que se hicieron en un mismo recorrido. Para ese viaje, la FACH desembolsó $ 13.569.060 en catering para la tripulación, $11.814.824 en el handling (operaciones de embarque y desembarque) y $ 110.907.486, en combustible.

El viaje a México fue el tercero que más dinero involucró: $ 246.467.562, de los cuales $ 70.174.341 fueron para gastos de representación y $ 38.675.784 viáticos pagados por la Cancillería. El segundo viaje a Estados Unidos (Nueva York) costó $ 187.958.589, el primero a Argentina salió $ 164.770.940 y el vuelo a Colombia tuvo un costo de $102.466.950.

Para todas las giras se gastó en total $255.054.685 en viáticos y $534.206.213 en combustible del avión FACH.

Menos giras y menos costosas que el primer gobierno de Piñera

Mientras el exmandatario Sebastián Piñera viajó un total de 11 veces en su primer año (Perú, Argentina-Brasil, Jamaica, México, Colombia, Estados Unidos, Europa, Singapur-Papúa Nueva Guinea- Nueva Zelanda, Argentina, Brasil y Colombia), Boric tuvo 8 periplos desde el 11 de marzo pasado hasta la fecha.

Mediante el cuadro comparativo, Presidencia afirma que Cancillería ha gastado menos en giras de Boric que en los viajes de Piñera si se considera el periodo desde marzo a diciembre del primer año de cada gobernante. De acuerdo a esta sumatoria, el 2022 Boric gastó 1.694.000 dólares, mientras que Piñera desembolsó 2.428.000 dólares, es decir un 43,3% más.

En el pasado ha habido giras presidenciales con costos similares. Por ejemplo durante enero del 2019 una gira que tuvo por seis días de Piñera por Singapur, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea salió $ 266.158.511 solo a Cancillería, sin considerar los gastos de la FACH, de los cuales $ 206 millones fueron para las misiones diplomáticas, $ 21 millones en viáticos y $ 38 millones bajo el concepto “pasajes”.

Mientras que el periplo por el que anduvo Piñera diez días en Europa durante noviembre del 2018 costó $ 245.256.539 solamente en el envío de dinero a las misiones diplomáticas en Alemania, Francia, España y Bélgica. Por esa gira se pagaron $ 20 millones en viáticos

Los hoteles escogidos

En la información de transparencia también se detallaron los hoteles en los que se quedó la delegación oficial que acompañó a Boric por cada país: The Westin Grand Central (Nueva York), Sheraton Grande Sukhumvit (Tailandia), Presidente Intercontinental (México), JW Marriot (Colombia), The Millenium Biltmore (Los Ángeles), Park Tower (Argentina), The Westin Hotel Ottawa (Canadá).

Los viajes con más asistentes fueron a México y a Argentina, cada uno con 54 tripulantes entre Boric, ministros, parlamentarios, escoltas y la delegación que incluye además a asesores y a invitados como empresarios. A Nueva York fueron 51 personas, a Tailandia 35, a Canadá y Los Ángeles 32, y a Colombia 29.