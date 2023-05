“Mi modelo es Jesucristo”: Luis Silva explica su relación con el Opus Dei

El consejero constitucional electo, Luis Silva, sostuvo una extensa entrevista en el programa especial de La Tercera post elecciones, abordando sus reacciones tras el contundente triunfo que lo ubicó como la figura más votada en los comicios y aspectos de su vida personal, como su relación con el Opus Dei.

“Yo soy numerario del Opus Dei”, explicó, precisando que esa denominación corresponde a miembros del grupo religioso fundado por Josemaría Escrivá de Balaguer que son solteros. “Esa es la característica más notoria”, señaló el doctor en derecho.

Consultado por si la categoría de numerario en la prelatura más conservadora de la Iglesia Católica corresponde a un punto intermedio hacia el servicio sacerdotal, Silva lo descartó.

“Obviamente esta conversación nos podría llevar muy lejos pero no, no es a medio camino, en el fondo, yo me siento plenamente realizado, no a media agua de ningún proceso, no siento que haya nada pendiente, simplemente estoy así, feliz y soltero”, sentenció el futuro consejero en el programa “El día después del 7-M: análisis y entrevistas a los protagonistas del momento político”.

“Trabajo para la Universidad San Sebastián, ahora espero trabajar para el Consejo Constitucional y gano mi sueldo como cualquier persona que trabaja. Mi relación con el Opus Dei, en el fondo, es formativa, o sea, me interpreta completamente, me interpela el mensaje de San José María, sobre buscar y vivir la fe en medio de las circunstancias de cada día, en este caso, la mía de la educación hasta hace poco universitaria y ahora de la política, pero no es más que eso y no es menos que eso”, planteó.

Tras ello, ahondó en cómo su visión religiosa se vincula con el trabajo político que está haciendo en el Partido Republicano.

“Mi modelo es Jesucristo y él para mí es el modelo de servicio. Llega a morir por quienes ama y yo realmente amo a mi país y tanto mi vocación profesional como profesor, como la de ahora como político,, remiten al mismo punto, de servicio, hay un denominador común y que obviamente se nutre de mi fe también”, sostuvo.

El abogado, sin embargo, advirtió que se deben distinguir sus convicciones y posiciones doctrinarias “de lo que va a ser la discusión constitucional”.

“Me encantaría que no hubiese aborto en Chile, pero creo que esta no es una discusión que vaya a tener lugar en el Consejo Constitucional, básicamente porque si no arriesgamos con hacer fracasar el proceso y no poder entregar nada a la ciudadanía”, dijo.

“Este no es el lugar, definitivamente”, aseguró.

Silva superó los 707 mil apoyos en la Región Metropolitana, el 17,95% de los votos de acuerdo a la información del Servicio Electoral con el 99,97% de las mesas escrutadas. Respecto a ese arrollador triunfo reconoció sentirse “apabullado”.

“Una locura. Honestamente, la palabra que define mi situación subjetiva es apabullado. Me siento como cuando te revuelca una ola en la orilla del mar. Que quedas con el traje de baño en las rodillas, todo el pelo revuelto y lleno de sal en los oídos con los mocos colgando. Así me siento un poco, contento por una parte y con el peso de una responsabilidad muy grande sobre mis hombros”, reconoció el jurista.