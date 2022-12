Ministra Ríos dice que fallida nominación para fiscal nacional “es una responsabilidad compartida” y afirma que “es imposible darle el gusto a todos los senadores”

Por segunda vez el Senado rechazó la nominación que realizó el Presidente Gabriel Boric para liderar el Ministerio Público. La abogada Marta Herrera había sido la carta elegida por el gobierno para asumir como fiscal nacional. Sin embargo, ante los reparos de algunos parlamentarios su nombre fue desechado por 26 votos (requería 32).

Un día después de la nueva nominación fallida del Ejecutivo, desde La Moneda la ministra de Justicia, Marcela Ríos advirtió que con este escenario se debilita la capacidad del Estado en materia de persecución del delito, pues la fiscalía lleva 80 días en subrogancia.

Además, ante las solicitudes de su renuncia, la secretaria de Estado informó que continuará a cargo de este proceso. “Esperamos que este debate se pueda hacer con altura de miras”, expresó

“Acá lo que se debilita y lo que nos preocupa es la capacidad del Estado de perseguir el delito, eso es lo que está en cuestión. Este no es un gallito político, acá no estamos nosotros en pequeñas rencillas respecto de infringirle una derrota al Poder Legislativo y creo que tampoco que el Poder Legislativo lo mire de esa manera respecto del gobierno, no es ese el tema que está acá en cuestión”, enfatizó.

La ministra de Justicia también destacó que desde el gobierno “hemos hecho un amplio proceso de diálogo y discusión” para esta nueva elección y afirmó que el rechazo a la nominación “es una responsabilidad compartida, en un proceso en que nosotros presentamos candidatura y el Senado tiene que ratificar o no a la persona”.

Y, aludiendo a un nuevo proceso de selección para el Ministerio Público, la secretaria de Estado afirmó que “nosotras como ministras seguimos a cargo de este proceso”.

“Seguimos trabajando en todos los temas que están bajo nuestra responsabilidad y seguiremos trabajando de manera conjunta”, recalcó, haciendo referencia a la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte.

En la ocasión, fue requerida por la prensa sobre una autocrítica a su gestión durante el proceso de diálogo con los senadores, una vez elegida la carta del Presidente Boric.

“Quiero decir muy enfáticamente que nosotros hemos hecho todas las conversaciones sistemáticamente”, expresó y subrayó que “ningún candidato tenía todos los votos de las bancadas”.

“Y nosotros es imposible cuando hay tanta dispersión y diferencia de opiniones, y pueden observarlo en ambas votaciones que tuvimos votos de distintos sectores, quiero decir que es imposible en eso darle el gusto a todos y cada uno de los senadores”, insistió.

Seguidamente, afirmó que “nuestros cargos como ministras de Estado están siempre a disposición del Presidente de la República. El Presidente siempre está evaluando nuestro trabajo y, por supuesto, que nosotros seguiremos cumpliendo nuestro trabajo hasta que el Presidente de la República lo considere pertinente”.

“Esperamos que en lo que siga hacia adelante podamos dar una imagen de un trato digno y adecuado”

La ministra de Justicia también agradeció el apoyo de bancadas oficialistas y algunos senadores de oposición que respaldaron a Herrera para convertirse en la nueva fiscal nacional.

Pero, también cuestionó el trato de algunos parlamentarios hacia la abogada, durante su exposición ante la comisión de Constitución del Senado.

“Nos gustaría poder mantener un trato adecuado a las circunstancias a una profesional de la experiencia de Marta Herrera. Nosotros pensamos que independiente de las posiciones políticas acá las instituciones siempre hay que mantener una posición deferente y cordial”, comentó.

“Los senadores plantearon sus preocupación porque no todos estuvieron a la altura de ese trato y esperamos que en lo que siga hacia adelante podamos dar una imagen de un trato digno y adecuado”, puntualizó Ríos.