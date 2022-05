Monsalve: “El gobierno va a estar disponible a usar todas las herramientas del Estado de derecho para garantizar la seguridad”

Este sábado se llevó a cabo el comité policial en la ciudad de Concepción, Región del Biobío, encabezado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Tras la cita, explicó las medidas para eliminar el crimen organizado y desarticular las bandas criminales por los hechos de violencia que se han registrado en las últimas semanas.

En detalle, Monsalve primero destacó que comprometieron “en tres meses llevar al 80% la capacidad operativa de los vehículos policiales y a seis meses el 90%”.

Mientras que respecto al uso de armas, sostuvo que “hemos comprometido aquí a través de la delegada presidencial Daniela Dresdner, es efectivamente constituir una fuerza de tarea en conjunto con las policías para ir a fiscalizar con algoritmos de riesgo, para sacar las armas que se están utilizando para matar chilenos y chilenas”.

Por otra parte, el subsecretario se refirió al comercio ilegal y dijo que “no se trata solo del puesto de venta que está en la calle, se trata de que detrás del comercio ilegal hay crimen organizado que se dedica a vulnerar la propiedad integral, que se dedica a la trata de personas, que se dedica al contrabando”.

En ese sentido, precisó que “lo primero aquí es fiscalizar, y aquí nuestra delegada va a convocar la próxima semana a la reconstitución de la mesa de comercio ilegal que implica que las instituciones del Estado que tienen labores fiscalizadoras como el Servicio de Impuesto Internos (SII), la autoridad sanitaria y no solo Carabineros, tienen que ir a fiscalizar el comercio ilegal y sancionarlo”.

Por último, destacó entre otras medidas, que “el Ministerio del Interior, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social tomó la decisión de traspasar 12 mil millones de pesos nuevos al Ministerio de Desarrollo Social para el programa denominado “Calle” con el objeto de aumentar la cobertura de albergues”.

Estado intermedio

En caso de que no se interponga el Estado intermedio para brindar mayor seguridad en las rutas de La Araucanía, los transportistas podrían volver a las manifestaciones, consultado por esa situación, el subsecretario fue enfático en decir que el gobierno tiene “un compromiso de 15 días y a mí me parece completamente legítimo y lógico que, si el gobierno a partir de la firma del subsecretario del Interior exijan que se cumpla, pero los 15 días no han terminado”.

“El compromiso que hemos adquirido tampoco ha vencido su plazo, el mensaje a los dirigentes, a los trabajadores, a los contratistas, a los conductores de camiones, trabajadores de forestales, que concurrieron a un diálogo y acuerdos, el cual tiene diversos puntos, el primero el compromiso del gobierno de tramitar un Estado de Excepción que permita garantizar la seguridad de las rutas, es un compromiso que se mantiene”, añadió.

Así también se refirió a la suspensión de la Comisión Mixta para abordar el Estado intermedio: “Esto es para buscar más tiempo de respaldos políticos, unánimes y mayoritarios”.

En esa línea, recalcó que “el Presidente lo ha dicho y yo lo reitero aquí, el gobierno va a estar siempre disponible a usar todas las herramientas que permite el Estado de derecho si es que esas herramientas tienen que usarse para garantizar la seguridad y la vida de las personas”.

En tanto, al respaldo a la propuesta, precisó que “ha habido conversaciones y ustedes han visto que distintas bancadas han concurrido a la Moneda, algunas bancadas claramente han llegado a un acuerdo y un respaldo a la propuesta que haga el gobierno sin ninguna condición, hay otras bancadas que han pedido más información, más detalles, más precisiones, complementar la propuesta”.