“Necesitamos más tiempo para llegar a un acuerdo”: senador Walker suspende sesión de Comisión Mixta de este lunes donde se abordaría el Estado intermedio

“Hemos resuelto dejar sin efecto la citación de la Comisión Mixta del día lunes para el proyecto de infraestructura crítica o de Estado intermedio”.

El lunes 16 de mayo, la Comisión Mixta conformada para abordar las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto al proyecto de infraestructura crítica -presentado por los senadores de RN, Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena-, estaba convocada a una nueva sesión.

Durante la mañana, de visita en Concepción, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había anunciado que ese lunes las ministras del Interior y Defensa, Izkia Siches y Maya Fernández, presentarían ante la instancia el texto que propone el gobierno para brindar mayor seguridad en las rutas de La Araucanía. Justamente, en los días previos, el Ejecutivo comunicó que sería la iniciativa de los senadores de RN la vía que ocuparían para impulsar su Estado intermedio.

Sin embargo, durante esta tarde el presidente elegido de la comisión y senador DC, Matías Walker, anunció la suspensión de la sesión.

“Lo hemos hecho en el convencimiento que necesitamos más espacio, más tiempo para llegar a un gran acuerdo en un asunto que tiene que ver con la seguridad, con el orden público, que es la obligación de los órganos colegisladores”, expresó mediante un video.

Y continuó diciendo que “vamos a seguir trabajando en una propuesta amplia, generosa, entendiendo que necesitamos del acuerdo de los tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio”.

No obstante, si bien el senador apuntó a la necesidad de sumar tiempo para concitar un acuerdo, fuentes del Congreso aseguraron que la solicitud de suspensión se realizó desde La Moneda.

El diputado demócrata cristiano Eric Aedo, quien también integra la Comisión Mixta, tras darse a conocer la noticia expresó: “Se me ha informado que por razones mayores, de Estado, de búsqueda de un acuerdo amplio en la Cámara, ha pedido el gobierno más tiempo. Si es así uno no puede desoír estas razones de Estado, pero espero que lleguemos a un acuerdo pronto”.

Ante ese escenario, señaló que “la violencia está ganando hoy esta pelea”, por lo que “no podemos esperar más tiempo”. “Si queremos avanzar en resolver el tema de la violencia hay que hacerlo con decisión ahora. Y le quiero pedir al FA y al PC que dejemos de lado la ambigüedad frente a la violencia”, sentenció.

Búsqueda de acuerdos

Desde el gobierno no han logrado sumar los apoyos requeridos al interior de la coalición oficialista para respaldar su propuesta. De hecho, el pasado miércoles -en la primer sesión de la Comisión Mixta-, La Moneda no presentó indicaciones ante la instancia, razón suficiente para que el senador Walker advirtiera que si el próximo lunes no entregaban una propuesta, avanzarían en una propia.

Además, han surgido reparos desde el Partido Comunista y el Frente Amplio respecto a la iniciativa, por lo que el Ejecutivo se ha visto obligado a desplegar diálogos liderados por la ministra del Interior con los partidos de las fuerzas políticas que conforman la actual administración.

Fruto de esas reuniones es que ayer el Partido Socialista, justamente tras un encuentro con el Ministerio del Interior en La Moneda, anunció su respaldo a la idea de los Estados intermedios.

No obstante, el mismo Presidente Gabriel Boric ha tenido que intervenir en el proceso de diálogo. Durante esta tarde, el Mandatario, junto al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, recibió en el Palacio a parlamentarios del PPD.

La relación entre el gobierno y dicha tienda política se había complicado en las últimas semanas. Pero durante esta jornada el encuentro concluyó con el inicio de una nueva relación entre el partido y la administración del frenteamplista, y también con un respaldo total frente a “cualquier decisión” que el gobierno tome respecto a la seguridad en La Araucanía.

Sobre la iniciativa en particular, el presidente de la Cámara y diputado PPD, Raúl Soto, precisó que “el gobierno está barajando varias alternativas”.

“Una es continuar la vía de tramitación del proyecto de infraestructura crítica, ya se reactivó la Mixta. La otra es que a través de ese mismo chasis legislativo se plantee la propuesta de Estados intermedios para la protección y el resguardo específicamente de las rutas -se abrió el debate respecto de incorporar o no otros elementos, pero eso es algo que hay que definir-. Y la tercera opción es avanzar derechamente hacia un Estado de Excepción completo o más acotado, pero Estado de Excepción con todas sus letras”, explicó el parlamentario.

“Esa es la definición que tiene que tomar el Ejecutivo de aquí al lunes. Y a cualquiera sea la decisión nosotros vamos a estar respaldando con decisión y convicción”, agregó.

Tras darse a conocer la decisión de suspender la sesión de este lunes, surgieron reparos desde los partidos de la oposición.

El jefe de bancada de diputados RN e integrante de la Mixta, Andrés Longton, expresó que “lamentablemente este gobierno, ante la incapacidad de ponerse de acuerdo, deja esperando no a los parlamentarios, sino que a cientos y miles de víctimas y familias que claman por mayor protección, esa protección que este gobierno les arrebató y que lamentablemente hoy, ante las cifras que se han incrementado de manera clara, es incapaz de devolverles la tranquilidad”.

“¿Por qué? Porque tienen sesgos ideológicos y prejuicios que lamentablemente están generando una desprotección evidente, no solamente en la Macrozona Sur, sino que en todo el país”, añadió.

Mientras que su par de la UDI y también miembro de la instancia, Jorge Alessandri, aseguró que “más que demorar este proyecto, habría que adelantarlo”, ante los ataques registrados en la Macrozona Sur y “la amenaza violenta de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)”.

“O al menos desde ya, mientras se intenta poner de acuerdo el oficialismo, ocupar el Estado de Excepción que tenemos actualmente, que permite movilizar a las Fuerzas Armadas”, señaló, agregando que “los tres quintos” ya están.

“Sin el FA, sin el PC, tenemos los votos en avanzar en algo que la Macrozona Sur pide a gritos. No más gustitos políticos, avancemos con rapidez, al menos, en materia de seguridad”, complementó.