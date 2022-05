Debate por Estados Intermedios: parlamentarios del PPD anuncian que respaldarán “cualquier decisión” que el gobierno tomé respecto a la seguridad en La Araucanía

En medio de la reunión de dos horas y media que sostuvieron este viernes la directiva del PPD y diputados y senadores del partido con el Presidente, Gabriel Boric y el titular Segpres, Giorgio Jackson, los parlamentarios de la tienda anunciaron que respaldarán “cualquier decisión” que el gobierno tomé respecto a la seguridad en La Araucanía.

Esto en medio del debate por el proyecto de Estado intermedio con el cual el gobierno busca disponer de las FF.AA. para el resguardo de las carreteras en citada región y en la Macrozona Sur.

La propuesta del gobierno no ha logrado concitar los apoyos necesarios en la coalición oficialista, donde han surgido algunos reparos, principalmente desde el PC y el Frente Amplio. Es así como el gobierno comenzó -a través de su ministra del Interior, Izkia Siches- una serie de reuniones y diálogos con los partidos que conforman sus dos coaliciones de gobierno en búsqueda del apoyo necesario para la iniciativa.

Diálogos que se han hecho contrarreloj. Esto porque el gobierno había definido que fuese a través de una indicación al proyecto de infraestructura crítica presentado por los senadores de RN, Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena y que actualmente está en una Comisión Mixta, la vía por la cual buscarían avanzar en su propuesta de Estado intermedio.

Pero al no contar con respaldo en sus filas, el Ejecutivo no presentó indicaciones ante la instancia que comenzó a sesionar este miércoles. Por ello es que el senador DC, Matías Walker, presidente de la Mixta, advirtió al gobierno que si este lunes a las 10.30 horas no llegaban con una propuesta, ellos avanzarían en una propia.

Ayer fueron los parlamentarios PS quienes anunciaron su respaldo a la propuesta de Estados intermedios y este viernes se sumaron los legisladores del PPD.

“Respecto de la decisión que hay que tomar de aquí al lunes para enfrentar el proyecto de Estados intermedios y cómo desde el Estado damos una respuesta de mayor seguridad a la Macrozona Sur, para los camioneros y transportistas, pero también para toda la población, el gobierno está barajando varias alternativas, va a tomar una decisión de aquí al lunes, pero lo que hemos transmitido como PPD es que cualquiera sea la decisión que el gobierno decida tomar, el PPD va a estar detrás respaldando, porque creemos que en materia de seguridad se trata de una política de Estado donde transversalmente tenemos la obligación y responsabilidad de ponernos de acuerdo”, sostuvo el diputado PPD y presidente de la Cámara, Raúl Soto.

El legislador aseguró que el Ejecutivo actualmente baraja tres opciones respecto a la materia: “Una es continuar la vía de tramitación del proyecto de Infraestructura Critica, ya se reactivó la Mixta. La otra es que a través de ese mismo chasis legislativo se plantee la propuesta de Estados intermedios para la protección y el resguardo específicamente de las rutas. Se abrió el debate respecto de incorporar o no otros elementos, pero eso es algo que hay que definir. Y la tercera opción es efectivamente avanzar derechamente hacia un Estado de Excepción completo o más acotado, pero Estado de Excepción con todas sus letras. Y esa es la definición que tiene que tomar el Ejecutivo de aquí al lunes. Y a cualquiera sea la decisión nosotros vamos a estar respaldando con decisión y convicción”.

Por su parte, el senador Jaime Quintana, consultado por las diferencias que han mostrado en esta materia el PC y el Frente Amplio, indicó que “en materia de seguridad no hay espacios para ambigüedades, eso el gobierno lo tiene claro, y por la misma razón es que el Presidente Boric va a tomar decisiones en los próximos días”.

“No hay espacio para a la ambigüedad, el Socialismo Democrático lo tiene claro, y por lo tanto nos vamos a cuadrar con la decisión que el Presidente adopte porque estos diálogos son fructíferos, el Presidente ha escuchado nuestras propuestas”, complementó.

Quintana aseguró, finalmente que “los gobiernos, ya sea que se sostengan en una o más coaliciones, se ponen a prueba efectivamente en los momentos complejos y este es un momento de violencia al alza”.

Mientras que la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, en la misma línea, afirmó que “la institucionalidad del partido en este tema va a cuadrarse con lo que el gobierno plantee para resolver y abordar estas temáticas”.

Y sostuvo que desde el gobierno “todavía están evaluando cuáles son las alternativas, pero nosotros insistimos en un tema, sobre todo cuando nuestros parlamentarios, la gran mayoría, son parlamentarios de región, por lo tanto, nosotros empatizamos y estamos muy sensibles con todas las materias que tienen que ver con orden público y seguridad”.