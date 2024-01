Montes respalda a Boric por eventual retorno de Jackson: “Es un aporte a la vida nacional”

Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric abrió la puerta a un eventual regreso del exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Sin embargo, no especificó si se refería a un retorno a la primera línea de la política en Revolución Democrática (RD) o si al gobierno. “Es una persona con tremendas capacidades, con una gran generosidad. Así que espero que lo tengamos de vuelta pronto”, dijo este miércoles en una entrevista radial en La Serena, en el marco de su visita a la Región de Coquimbo.

El Mandatario entregó estas declaraciones mientras se refería a la renuncia del exdiputado al gabinete -el pasado 11 de agosto- ad portas de la presentación de una acusación constitucional anunciada en su contra por la bancada Republicana -y respaldada por Chile Vamos- en el marco de los líos de platas entre entidades estatales y fundaciones.

“Con Giorgio tenemos una relación de hace mucho tiempo. Tengo un gran cariño y un gran estima por él. Somos amigos, pero la amistad no puede nublar cuando hay que tomar decisiones políticas complicadas”, apuntó el Jefe de Estado.

Las palabras de Boric sobre un eventual regreso de Jackson fueron respaldadas horas más tarde por el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

“Yo comparto que Giorgio es una persona con un gran talento, con grandes capacidades, con un carisma para determinadas generaciones y sectores muy importantes, y creo que él va a volver a la política de todas maneras”, expresó desde La Moneda al ser inquirido por la prensa.

En esa misma línea, el titular de Vivienda dijo que le parece bien “que el Presidente lo estimule en ese sentido (al exministro de Desarrollo Social)” y recalcó que a su juicio “Jackson es un aporte a la vida nacional”.

A Montes también se le consultó si Jackson debió permanecer en el gobierno, a lo que respondió: “No me voy a meter en eso, porque eso es otra situación. Tampoco me voy a meter en lo que hay hoy día a nivel judicial, porque eso no me corresponde, pero en términos de las características, el talento, la solidez y el aprendizaje que ha tenido, como todos los políticos, yo creo que es algo que hay que tener muy presente”.