“Muchas personas que tendrán que pedir disculpas”: Oliva afirma que no se ha respetado su presunción de inocencia y se distancia del FA

En medio de una semana marcada por su formalización junto a otros 10 exmilitantes de Comunes por su presunta responsabilidad en la emisión de boletas ideológicamente falsas, la excandidata a gobernadora de la Región Metropolitana, Karina Oliva -quien deberá cumplir con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional mientras dure la investigación- abordó su relación actual con el Frente Amplio y las autoridades de gobierno.

La otrora “estrella fugaz de la izquierda chilena” manifestó en entrevista con La Tercera su distancia con la coalición insigne del gobierno. “No, no me siento parte del Frente Amplio (FA). Tengo una cercanía más bien política a todo lo que se está construyendo desde la izquierda latinoamericana, en general”, afirmó.

Bajo esa línea, Karina Oliva reflexionó sobre el lío de platas políticas entre fundaciones y reparticiones del Estado, que involucra a figuras del FA, afirmando que cuando estalló su caso judicial, no se respetó su presunción de inocencia. “Esto de ser condenatorios sin tener un procedimiento... Creo que eso es lo importante. En términos políticos se dice ‘vamos a escuchar, vamos a evaluar, vamos a tomar conocimiento y después vamos a decir algo’ (...) a mí no me se me ha respetado en términos políticos mi presunción de inocencia”.

“Yo creo que porque era una candidata bastante distinta al resto, porque era bien interpeladora, bien parada en la hilacha, porque en algunos términos mi mamá dice que soy bastante temeraria”, dijo.

21 Diciembre 2023 Entrevista a Karina Oliva, ex Candidata a la Gobernacion de santiago por Comunes. Foto: Andres Perez

Asimismo, se refirió a la distancia que tomaron algunas autoridades de gobierno -en ese entonces en campaña- con ella al conocerse las denuncias que la acusaban de emitir boletas y facturas ideológicamente falsas, por servicios no prestados o con montos abultados. Así, dijo no entender la postura del entonces candidato presidencial, Gabriel Boric. “No lo entendí. Lo acepté, que es distinto. Creo que no correspondía, en ningún momento me preguntó ni me escuchó”, aseveró.

“Creo que eso no se hace y optimistamente pienso que en el momento que sea declarada inocente, habrá muchas personas que tendrán que pedir disculpas como corresponde”, comentó. “Yo igual acepto que (Boric) estaba presionado por la opinión pública, por los que estaban en su entorno”, agregó.

En relación a su cercanía con las mujeres de Apruebo Dignidad, como la alcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC), y las ministras Camila Vallejo (PC) y Antonia Orellana (CS), Oliva contestó que luego de las acusaciones, ellas “desaparecieron”. “Nunca más me hablaron, tampoco me preguntaron”, aseguró.

En cuanto a la campaña -hoy investigada- Oliva aseguró que su rol era “ser candidata, no ejercer un rol interno en la campaña”.

“Es más, yo no traté con proveedores”, dijo. “Fue una campaña hermosa, en términos del despliegue. Había una energía potente, bonita y todo, había mucha expectativa. Me gustaba mucho salir a la calle a hacer campaña, me gustaba mucho ver esa sensación de esperanza. Y, por otra parte, después viene toda esta nube gris (...) siento que fue una campaña en la que yo y mucha gente que lo dio todo, creo que también hubo cierto grado de desorden, porque el objetivo era ganar, sin tener conocimiento y no tener la experiencia para hacerse cargo de algo tan relevante como lo administrativo”, explicó.