Los mejores discos y conciertos en Chile de 2023

El 2023 estuvo marcado por los regresos discográficos de figuras internacionales, como Blur, Metallica, Lana del Rey y hasta un sorprendente nuevo álbum de los eternos The Rolling Stones (sin olvidar a Now and then, la última canción de The Beatles). Con las rearticulaciones de Los Bunkers y Los Tres, con su formación original, la escena chilena no escapó a la tendencia.

Más aún con los buenos discos facturados por dos de los nombres más destacados de la última década: el variopinto Autopoiética de Mon Laferte y el bailable El diablo en el cuerpo, de Álex Anwandter.

En tanto, la temporada de conciertos en el país estuvo marcada por la presencia de figuras de fuste: del pop de estadios de Pet Shop Boys, al regreso glorioso de Los Bunkers con shows de alto nivel, hasta las esperadas visitas de Pulp, Roger Waters, The Cure, Blur, Beck, entre muchas otras.

MEJOR DISCO INTERNACIONAL

1. Lana del Rey - Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

“Este disco nos sumerge en el universo más íntimo de Lana del Rey, con una pluma cargada de emoción que indaga en el amor, el desamor, el deseo, la soledad, las inseguridades e incluso, pone al centro la historia familiar de la artista. Su melodiosa voz se nutre de su preciosa y desgarradora poesía y viceversa, a la vez que nos regala este viaje introspectivo dotado con su sonoridad y estética vintage, en donde conviven múltiples géneros. Coros, pianos orquestados, oscuras secciones de cuerdas y cientos de capas de voz permiten que piezas de cinco minutos suenen fluidas mientras imaginamos qué hay debajo del túnel”, Sofía Tupper, Radio Play.

2. Boygenius - The record

“En 2023, muchos podrían considerar que persistir con la música alternativa es un suicidio comercial. El trabajo de boygenius me parece digno de destacar, ya que además alcanzó una masividad poco común considerando el sonido particular del disco y los géneros que dominan en la industria hoy. The Record tiene una mezcla perfecta entre los estilos de sus tres integrantes, pareciera que ninguna pisotea a la otra, sino que se compenetran de manera perfecta. ¿Ocurre eso debido al cariño que se tienen y la amistad que comparten? Estoy segura de eso, y junto a con las letras, este disco también me parece un muy lindo testimonio de lo que significa la amistad”, Claudia Cayo, directora de Súbela Radio.

3. Blur - The ballad of Darren

“A cinco meses de haber despachado una nueva colección de temas con Gorillaz (Cracked Island), el inquieto Damon Albarn sorprendió no solo al reunir a su banda madre, sino también al editar un álbum tan valioso como su material que los hizo clásicos. Marcado por las reflexiones sobre el mundo actual y el quiebre matrimonial de su líder, los británicos despacharon el disco que necesitaban para despedirse en grande tras tres exitosos retornos a los escenarios”, Raúl Álvarez y Patricio Pérez, de La Rata.

Otras menciones: The Rolling Stones - Hackney Diamonds; Mitski -The Land Is Inhospitable and So Are We; Paramore - This is why; Jessie Ware - That! Feels good!; Olivia Rodrigo - Guts; Caroline Polachek - Desire I want to turn into you .

MEJOR DISCO CHILENO

1. Mon Laferte - Autopoiética

“Se trata del trabajo más conceptual de la chilena donde mezcla géneros musicales sin prejuicios. Aquí encontramos cumbia, bolero, tango, techno, así como también bases electrónicas, auto tune y guitarras eléctricas. Mon Laferte nunca había sonado tan hembra, erótica y crítica. Me encantó”, Bárbara Alcántara, editora general de Radio Concierto.

2. Álex Anwandter - El diablo en el cuerpo

“Pasaron cinco años para que Alex Anwandter publicara un nuevo disco, esta vez con una notoria influencia de la música dance y creado desde su residencia en Nueva York. 16 canciones entre las que destacan el pop suave y sensual de Mi vida en llamas con Buscabulla; la esperada fusión con Javiera Mena en Unx de nosotrxs; y Qué piensas hacer sin mi amor? que, a título personal, es uno de los mejores temas del 2023: un retro pop poderoso al más puro estilo de The Human League”, Cristóbal Galleguillos, director de SoloArtistasChilenos.cl.

3. Pablo Chill-E - El duende verde

“El regreso de Pablo Chill-E al trap luego de un ciclo exitoso y algo monótono en el reguetón y sus derivados, marcó un hito en la escena local y sobre todo entre sus colegas, que no dudaron en renovarle el rétulo de ‘jefe’ que él mismo se impuso. Coincidencia o no, algunos meses más tarde Bad Bunny intentó la misma fórmula, aunque con éxito distinto y no pocas críticas mediante. Sin duda un augurio de la brújula artística que orienta los destinos del puentealtino, que este año ya fijó su próximo desafío: llegar al Estadio Nacional”, Emilio Contreras, Biobío.

Otras menciones: Chini.png - El día libre de Polux; Matorral - Acto reflejo; Francisca Valenzuela - Adentro; Cristóbal Briceño - Aurora; Easykid - Sorry, estoy en mi darkera; Ángelo Pierattini - Sara; Akrilla -001; Asia Menor - Enola Gay; Kuervos del Sur - De la luz; Los Bunkers - Noviembre; María y los Templos - La prenda; Pienso luego bailo - Disco contigo; Quinteto del revés - De tango y otras cicatrices; Rubio - Venus & Blue; Sebastián Vergara - Tres canciones secas; Samsara - Cine para adultos.

MEJOR SHOW EN CHILE

1. Pet Shop Boys en Movistar Arena

“Envejecer artísticamente como el dúo de Neil Tennant y Chris Lowe debiese ser un ideal. Después de casi 40 años su obra es monumental y atemporal. En un minuto estás en los 80 disfrutando alguno de sus numerosos clásicos, en otro te transportan a una fiesta electrónica del presente, sin que sientas el cambio de vagón en el viaje. Todo fluye, en una mezcla de musical y concierto del mejor synthpop posible”, Marcelo Contreras, La Tercera.

2. Los Bunkers - Shows de regreso en Estadio Santa Laura-Universidad SEK

“Sus shows de regreso en Santiago y Concepción fueron de nivel internacional, lo que esperamos de las bandas chilenas. Dieron una clase de cómo volver a los escenarios”, Rainiero Guerrero, director de Radio Futuro.

3. Pulp -Fauna Primavera

“Mis conciertos favoritos siempre tienen dos patrones: son buenos shows desde lo musical, pero también tienen un componente emocional importante. El show de Pulp en el festival Fauna Primavera me pareció perfecto desde lo técnico y muy emocionante desde tres lugares: justo se reunieron este año como banda (y pudimos verlos), el concierto ocurrió a exactos 10 años después de su debut en Chile (¿magia?), y conecté bastante con el momento en que recordaron a su exbajista, Steve Mackey. Mackey falleció el pasado marzo y la primera foto que compartió la banda a propósito de su partida, era de su paso por Chile. En el escenario mostraron esas fotos y supimos como Steve los motivó a hacer una caminata por los Andes en su primera visita. Fue hermoso”, Claudia Cayo, directora de Súbela Radio.

Otras menciones: Roger Waters en Estadio Monumental; The Cure en Estadio Monumental; Beck en Teatro Caupolicán; Paramore en Movistar Arena; The Weeknd en Estadio Bicentenario de La Florida; Red Hot Chili Peppers en Movistar Arena; Rosalía en Lollapalooza Chile; Kraftwerk en Movistar Arena; Caetano Veloso en Teatro Municipal; Ghost en Movistar Arena; The Hives en Teatro Caupolicán; Pánico en Lollapalooza Chile.

VOTARON: Claudio Vergara (editor Culto), Felipe Retamal (subeditor Culto), Marisol García (La Tercera), Marcelo Contreras (La Tercera), Catalina Araya (Culto), Raúl Álvarez (La Rata), Patricio Pérez (La Rata), Bárbara Alcántara (editora general Radio Concierto), Emilio Contreras (BioBío), Sofía Tupper (Radio Play), Cristóbal Galleguillos (director de SoloArtistasChilenos.cl), Claudia Cayo (directora Súbela Radio), Rainiero Guerrero (director Radio Futuro).