Otra vez reunión en su casa: Tohá convoca a los presidentes del Socialismo Democrático ad portas de las elecciones

Este miércoles a las 20:00 están citados los presidentes de los partidos y los ministros del Socialismo Democrático -una de las dos coaliciones que componen el gobierno- a la casa de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien reapareció este miércoles tras días de descanso.

No es el primer encuentro. El pasado lunes 24 de abril, en la misma sede, se reunieron los líderes partidarios junto a los ministros de su coalición -incluyendo a los independientes cercanos- para abordar el momento político del gobierno y los posibles escenarios post elección del Consejo Constitucional del próximo domingo 7 de mayo.

Uno de los temas abordados en la primera reunión fue que ambas coaliciones deben tener un relato común en el complejo escenario electoral que enfrentan. En dicha ocasión, también se realizó un encuentro entre los ministros y presidentes de partido de Apruebo Dignidad -que lideró la vocera Camila Vallejo (PC)- en la casa del ministro de Economía, Nicolás Grau (Convergencia Social). En ella, hablaron de de las distintas posibilidades para la elección y todos coincidieron en la misma preocupación: que el Partido Republicano tenga los mejores resultados.

Hoy solo los integrantes del Socialismo Democrático tendrán una segunda jornada para hacer síntesis de lo conversado la semana pasada, ya que en Apruebo Dignidad no hará lo mismo (la ministra Vallejo se encuentra en Nueva York exponiendo sobre libertad de expresión en la ONU). Uno de los temas a abordar, adelantan presidentes de partido, es el despliegue que tendrán el día de la elección, ya que van en listas separadas: el PPD y el Partido Radical van en la lista Todo por Chile, mientras que el Partido Socialista y el Partido Liberal van por Unidad para Chile, junto a Apruebo Dignidad. Por lo mismo, tanto para la Moneda como para los presidentes de partidos es muy importante que el actuar de sus representantes sea alineado el domingo y en un clima de unidad.

Por otro lado, esta mañana el comité político de ministros, que lidera el Presidente Gabriel Boric, evaluó escenarios y definió algunas líneas para el desplante político de la máxima autoridad. En ese sentido, se decidió que el Mandatario no tendrá protagonismo en esa jornada -para que una posible derrota no se asocie al Ejecutivo- y lo más probable es que Boric no haga declaraciones después de la elección y que ese día solo lo acompañen los ministros del comité político.

Además, el próximo miércoles 10 de mayo se realizará un comité político ampliado, con la presencia del Presidente, para abordar los resultados de la elección y definir las líneas a seguir.