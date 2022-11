Cónclave oficialista: Presidente del PC afirma que “hay que establecer mayores confianzas” con el Socialismo Democrático

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, recibió en el Palacio de La Moneda este viernes a representantes de los partidos oficialistas para abordar las acciones que está impulsando el gobierno para enfrentar la delincuencia.

Tohá tiene presupuestado reunirse también con representantes de oposición para abordar temáticas de seguridad la próxima semana.

Al finalizar el encuentro, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, señaló que para el gobierno del Presidente Gabriel Boric “esta es la primera urgencia que tienen los chilenos y chilenas”.

Vodanovic explicó que estarán trabajando para “adoptar medidas administrativas, legislativas que vayan en orden a combatir la delincuencia y particularmente los delitos del crimen organizado, tal como se ha propuesto en la Ley de Presupuesto”.

La timonel de partido oficialista recalcó que el tema es de “la máxima gravedad” y debe ser enfrentado con “seriedad y prolijidad”, advirtiendo que se deben privilegiar propuestas que apunten al problema de fondo y que sean efectivas, por sobre medidas “efectistas que buscan rédito político”.

Por otro lado, Vodanovic abordó el debate que se desarrollará en el cónclave oficialista del domingo en Cerro Castillo y a los roces que ha mantenido su sector, el llamado socialismo democrático, con el Frente Amplio y el Partido Comunista por la evaluación que ellos hacen de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría.

“Ya el tema de los 30 años está superado, las visiones históricas son distintas, de quienes vivieron una época respecto de quienes no la vivieron. Me parece que seguir ahondando en eso no nos va a hacer trabajar de mejor manera ni ser un mejor gobierno. Yo como presidenta del Partido Socialista estoy enfocada en que en el cónclave podamos tener un debate político, que escuchemos al Presidente en lo que sean sus lineamientos estratégicos por el periodo y ponernos de acuerdo en las medidas concretas con que vamos a enfrentar temas tan graves como la delincuencia, los temas económicos que son prioridad”, sostuvo.

Sobre las conversaciones en el Congreso para definir a la persona que suceda a Raúl Soto en la presidencia de la Cámara de Diputados, expuso que se trata de un diálogo en desarrollo.

“Hay que esperar y todavía quedan varias vías para poder llegar a un acuerdo”, planteó.

Teillier: “El socialismo Democrático puede tener las mismas preocupaciones que nosotros”

Quien también se refirió al encuentro de este domingo en Cerro Castillo fue el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier.

El timonel aseguró que para esa jornada llegarán con una propuesta de mecanismo para mejorar la relación con el Socialismo Democrático: “(Llegaremos) con la propuesta que nos hemos planteado entre nosotros en las reuniones previas al cónclave de cómo efectivamente tomar una ruta de mayor unidad, de respaldo al gobierno y al programa y a la agenda que se va a plantear de parte del gobierno”.

En tanto consultado sobre si en Apruebo Dignidad hay preocupación por la injerencia que está teniendo el Socialismo Democrático en el gobierno de Boric, Teillier sostuvo que ese sector “puede tener las mismas preocupaciones” que su partido. “Pero eso hay que despejarlo, hay que establecer mayores confianzas, las cosas decirlas francamente en este tipo de reuniones y no discutir tanto por los medios de comunicación”, advirtió.

Finalmente, sobre la reunión de seguridad que sostuvieron con Tohá manifestó que saben “que es un tema complejo”. “Hemos hecho propuestas tal como se nos ha pedido. El narcotráfico, el tema de los asaltos, sabemos que en los territorios, en las poblaciones no ha cambiado mayormente el panorama”, dijo.

Latorre: “Es más relevante la coordinación y articulación política entre las coaliciones”

En tanto el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, opinó que para él es importante mejorar la coordinación entre las dos coaliciones que hoy son gobierno.

“Para mí no es un tema de competencia entre coaliciones, yo creo que lo que hemos conversado más estos últimos días y semanas es que nos tenemos que poner todos detrás del liderazgo del Presidente Boric y mejorar la articulación política de una alianza de gobierno, más allá de que terminemos una sola coalición o no”, indicó.

“Para mí es más relevante la coordinación y articulación política entre las coaliciones, que haya discusión política, que aprendamos a procesar, el que nos reunamos de manera sistemática y nos convoquemos más allá del Comité Político de los lunes”, agregó.