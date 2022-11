Falabella y la FNE llegan a acuerdo por caso interlocking: Hernán Büchi dejará el directorio

Casi al cumplirse un año del caso de interlocking horizontal en el que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó a Banco de Chile, Falabella, Consorcio y Hernán Büchi ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), el juicio terminará para una de las partes. La empresa de retail y la FNE anunciaron un acuerdo de conciliación que fue aprobado por el TDLC este viernes.

En su requerimiento, en diciembre de 2021, la FNE había acusado que Hernán Büchi era simultáneamente, director y/o ejecutivo relevante de Banco de Chile, Consorcio Financiero y Falabella, empresas que compiten entre sí en la oferta de productos y servicios bancarios, de servicios de intermediación de valores y otros servicios ofrecidos por corredores de bolsa, emisión de seguros de vida y desgravamen y en la intermediación de seguros.

Según las bases del acuerdo conciliatorio presentadas al tribunal, Falabella reconoció que Büchi participó simultáneamente en cargos de director y asesor del directorio en Banco de Chile y de director en Consorcio y Falabella desde el 26 de febrero de 2017 hasta, al menos, la fecha de interposición del requerimiento y que hoy Büchi participa simultáneamente en cargos de director en Banco de Chile y Falabella.

Falabella se comprometió a pagar a beneficio fiscal la suma de 1.700 UTA ($ 1.215 millones o US$ 1,2 millones) dentro de los 30 días siguientes de la resolución del Tribunal. Esto, “sin reconocer responsabilidad alguna, con el solo propósito de dar término anticipado al presente juicio”, dice el texto. El monto, destacó Falabella, es 58% más bajo que la petición de multa original.

Además, Falabella suscribió otros compromisos adicionales. Entre ellos, reforzar sus programas de cumplimiento en materia de libre competencia ya existentes, incluyendo explícitamente, dentro de sus objetivos, la adopción de medidas destinadas a prevenir casos de interlocking.

Para llegar al acuerdo, Falabella además comprometió la renuncia de Büchi a su cargo de director dentro de los 30 días hábiles siguientes a que quede firme la resolución del TDLC que apruebe la conciliación. “Falabella declara y representa: que no contratará a don Hernán Büchi Buc en carácter de asesor o en otra posición que fuere asimilable a la de un ejecutivo relevante conforme a los criterios de la FNE”, de acuerdo al documento.

Dado que el acuerdo fue suscrito de forma individual por Falabella con la Fiscalía, la FNE informó que el TDLC seguirá tramitando el juicio en lo relativo a las acusaciones presentadas contra Hernán Büchi, Consorcio Financiero y Banco de Chile.

La Fiscal Nacional Económica (S), Mónica Salamanca, valoró la conciliación alcanzada con Falabella y destacó que “este acuerdo protege la libre competencia, porque, además de lograr un pago a beneficio fiscal por parte de la empresa, pone término al interlocking que persistía dada la participación simultánea de Hernán Büchi en los directorios de Falabella y del Banco de Chile”.

Falabella, en tanto, reiteró “su convicción de haber respetado las normas sobre interlocking indirecto al tener a don Hernán Büchi como director de su matriz, Falabella S.A. Sin embargo, dadas las diferencias de interpretación jurídica con la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Falabella llegó a un acuerdo con dicha autoridad, el que ha sido ratificado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)”. Lo anterior, dijo la empresa, con el objetivo de poner fin al conflicto y “despejar cualquier duda que podría existir en el futuro respecto de su estricto cumplimiento de las normas de libre competencia”.

Los antecedentes

En su momento, Falabella había respondido al requerimiento de la FNE, descartando la acusación de participación en empresas competidoras por parte de Büchi. “Hernán Büchi es director de la matriz Falabella S.A. y no es director de Falabella Inversiones Financieras S.A. ni de su filial Banco Falabella Chile, entidades que tienen su propio directorio y su propio gobierno corporativo, que operan de acuerdo con la ley y las regulaciones bancarias”, había afirmado la compañía en diciembre de 2021.

Asimismo agregó que “Hernán Büchi no ha participado en sesión de directorio o actividad alguna de Falabella Inversiones Financieras S.A., ni de su filial Banco Falabella. Además, para garantizar el cumplimiento de la ley de interlocking, Falabella S.A. mantiene controles conforme a los cuales su directorio no recibe información comercialmente sensible ni estratégica de ninguna de sus filiales ni subsidiarias de éstas, dentro de las cuales está Banco Falabella”.

En ese entonces, la FNE había exigido al TDLC aplicar a Büchi una multa a beneficio fiscal de 550 UTA ($357 millones); Banco de Chile 4.460 UTA ($2.899 millones); Consorcio 4.120 UTA ($2.678 millones); Falabella 4.050 UTA ($2.632 millones). Además del pago de las costas del proceso. En total las multas sumaban $8.567 millones (unos US$10 millones al tipo de cambio de ese momento).