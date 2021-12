Falabella responde a requerimiento de la FNE y descarta acusación de participación en empresas competidoras de Hernán Büchi

Este jueves hubo un verdadero remezón en el mercado. Esto porque la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento en contra de Banco de Chile, Falabella, Consorcio y Hernán Büchi ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por una eventual infracción de “interlocking horizontal”. A través de una declaración pública, Falabella respondió, y descartó las acusaciones.

“Hernán Büchi es director de la matriz Falabella S.A. y no es director de Falabella Inversiones Financieras S.A. ni de su filial Banco Falabella Chile, entidades que tienen su propio directorio y su propio gobierno corporativo, que operan de acuerdo con la ley y las regulaciones bancarias”, dijo la compañía.

Asimismo agregó que “Hernán Büchi no ha participado en sesión de directorio o actividad alguna de Falabella Inversiones Financieras S.A., ni de su filial Banco Falabella. Además, para garantizar el cumplimiento de la ley de interlocking, Falabella S.A. mantiene controles conforme a los cuales su directorio no recibe información comercialmente sensible ni estratégica de ninguna de sus filiales ni subsidiarias de éstas, dentro de las cuales está Banco Falabella”.

Por último la empresa de retail enfatizó que “tiene la convicción de que demostrará ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia su estricto cumplimiento de las normas sobre interlocking”.

En su presentación de 27 páginas, la FNE exigió al TDLC aplicar a Büchi una multa a beneficio fiscal de 550 UTA ($357 millones); Banco de Chile 4.460 UTA ($2.899 millones); Consorcio 4.120 UTA ($2.678 millones); Falabella 4.050 UTA ($2.632 millones). Además del pago de las costas del proceso. En total las multas suman: $8.567 millones (unos US$10 millones al tipo de cambio actual).

Además, el organismo solicitó al TDLC exhortar a la autoridad judicial de Suiza, con el fin de notificar el requerimiento a don Hernán Alberto Büchi Buc, específicamente al Cantón de Zug, lugar en el que viviría el directivo.