Presidente Boric dice que ausencia de Venezuela, Nicaragua y Cuba en la Cumbre de Las Américas es un “error”

Hace 9 horas Tiempo de lectura: 2 minutos

El gobierno del presidente Joe Biden decidió no invitar a Venezuela y Nicaragua por considerar que sus regímenes no respetan la democracia y los derechos humanos, lo que provocó que Cuba optara por no participar del encuentro internacional.