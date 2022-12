Quién es Marta Herrera, la nueva apuesta del Presidente Boric para fiscal nacional

Tras múltiples conversaciones con los parlamentarios de los diferentes sectores, finalmente el Presidente Gabriel Boric informó -por medio del Ministerio de Justicia- que su carta para presidir el Ministerio Público los próximos ocho años es la actual directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera.

La determinación se da tras varias semanas de incertidumbre. Luego de que la primera opción propuesta por el Mandatario, José Morales, fuera descartada por la Cámara Alta, y se oficializara la renuncia de Rodrigo Ríos al concurso, la Corte Suprema debió reconformar la quina entre la cual el jefe de Estado volvió a seleccionar a uno de ellos. Eso implicó una serie de evaluaciones por parte de los jueces y culminó con la incorporación de los fiscales Nayalet Mansilla y Juan Agustín Meléndez.

Pero pese a esos ajustes, el jefe de Estado se inclinó por una de las primeras aspirantes preseleccionada por los supremos, aún cuando durante la campaña fue duramente cuestionada por sectores de derecha, desde donde incluso se habló de “veto” por considerársele la continuidad del modelo fijado por los otrora fiscales nacionales Sabas Chahuán y Jorge Abbott, y el cual ellos rechazan. Por lo mismo, se calculaba que no había forma de que obtuviera los votos para ser ratificada.

En La Moneda, sin embargo, hicieron oídos sordos a esos reproches y, como transmitieron desde el Ejecutivo, esperan se puedan valorar sus credenciales laborales más que otros elementos.

Su formación

Herrera entró a la quina definida el pasado 7 de noviembre con nueve votos, situándose en el tercer puesto, detrás del fiscal Morales y del abogado Ángel Valencia, quienes obtuvieron 17 preferencias.

Es abogada de la Universidad de Chile y forma parte del Ministerio Público desde 2001. Entre 2005 y 2007 se desempeñó como jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente.

Además de sus labores propias del cargo, ha participado, en representación del Ministerio Público, en diversos foros nacionales e internacionales en materia de corrupción, como el Grupo Anticorrupción y Transparencia de APEC, incluida la defensa de Chile ante la OCDE referente al nivel de cumplimiento de la Convención del organismo.

Al interior de la Fiscalía, Herrera es considerada una mujer fuerte. Algunos dicen que es una especie de “zar” anticorrupción, delitos en los que se ha especializado, pero como es mujer la llaman “faraona” en sus equipos de trabajo.

Durante la carrera por el máximo sillón de la Fiscalía Nacional, ella misma salió a aclarar una serie de cuestionamientos, entre ellos, que no ha ejercido como fiscal y que sería la carta de continuidad de Abbott.

Respecto de lo primero, en conversación con La Tercera señaló que si bien no ha tenido investigaciones a su cargo, ha seguido varias de ellas bastante de cerca y que, gracias a la experiencia ganada desde que ingresó al Ministerio Público, tiene una visión global de las diferentes unidades.

En cuanto a su cercanía con su exjefe, fue tajante en sostener que no había mayor vínculo entre ambos, que ella ingresó durante la administración de Guillermo Piedrabuena y que siempre manifestó sus diferencias con Abbott.

“Yo no estoy marcada por ninguna de las administraciones en las que he trabajado. Particularmente, además, con Jorge Abbott tenemos visiones bastante distintas y las tuvimos durante todo el tiempo, pero yo con mi campo de atribuciones, que está acotado a las materias que entran dentro de mi marco de acción -que son la Unidad Anticorrupción y la Unidad Jurídica- no podía ir más allá”, dijo a La Tercera PM el 17 de noviembre.

Propuesta para el Ministerio Público

A juicio de la candidata, se requieren “muchos cambios” dentro de la Fiscalía. En materia de víctimas, planteó que se necesitan modificaciones en línea con “reconocer que simplemente es derecho de las personas el estar informados. Tenemos que darle dignidad al sistema y yo creo que eso es absolutamente prioritario y creo que es posible”.

Asimismo, consideró como primordial que exista un perfeccionamiento en materia de persecución penal, sobre todo producto de la incidencia del crimen organizado. En ese sentido, propuso una fiscalía especial de alcance nacional, “pero potenciando colaborativamente el trabajo de las macrozonas para un abordaje global de los fenómenos delictuales y la aplicación de criterios uniformes”. Espera que esta sea, además, con una integración multidisciplinaria e interinstitucional, incorporando técnicas de investigación modernas.

Entre sus propuestas para mejorar el funcionamiento interno del Ministerio Público, Herrera mencionó ante la Corte Suprema que se enfocará “en la modernización, la introducción de tecnología e innovación y en mejorar los sistemas de incentivos”, y en intentar “recuperar parte del sentido fundacional perdido en alguna medida”.