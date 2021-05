Quiénes son y qué piensa la Lista del Pueblo

“Somos el Pueblo, somos quienes hemos luchado toda la historia por obtener dignidad y justicia. Somos quienes hemos vivido y crecido en la inequidad y la desigualdad, somos quienes nos levantamos un 18 de octubre para decir basta”.

Así se presenta la Lista del Pueblo, nómina que aglutinó a 138 candidatos en 22 distritos del país, con el objetivo -de acuerdo a la información de su web- “no solo de competir en igualdad de condiciones, sino para crear lazos y presionar al gobierno y al sistema político para que dejen de privilegiar a los partidos, que han decidido por el Pueblo y contra el Pueblo, y nosotres (sic), los y las independientes escribamos la Constitución”.

Con un discurso provocador, llamaron la atención en marzo cuando divulgaron en la franja electoral un spot en que celebraban la supuesta muerte del Presidente Piñera. Y ayer volvieron a sorprender obteniendo 27 puestos en la Convención Constitucional, posicionándose, con más de 845 mil votos, como una de las principales fuerzas de la nueva institucionalidad.

Dicen rechazar a los partidos políticos y, según explica Daniel Trujillo, parte del comité ejecutivo, “con la derecha no estamos dispuestos a conversar”.

Los inicios en Plaza Italia

Evelyn Godoy, licenciada en Artes y Enfermería, iba a diario a la Plaza Italia a atender a quienes estaban heridos por perdigones o afectados por lacrimógenas en octubre de 2019. Allí conoció al periodista independiente Rafael Montecinos y al documentalista Mauricio Menéndez. Ellos son los fundadores de “Clan Quiltro”, movimiento que comenzó congregando gente para ir a protestar y germen de lo que más tarde se transformaría en la Lista del Pueblo. Según cuentan, al llegar la pandemia, se volcaron a los campamentos y organizaron ollas comunes, construyeron mediaguas y llevaron baños químicos. Más tarde, aunque empujaban un cambio a la Constitución, estuvieron en contra del Acuerdo Constitucional del 15 de noviembre debido al quórum de 2/3. Ya de cara al plebiscito, se reunieron para respaldar la opción del Apruebo.

Con ese objetivo, crearon una plataforma digital para difundir opciones independientes. Pero, a medida que sumaban más candidatos, decidieron hacer una lista. La exigencia para formar parte era compartir un conjunto de principios que armaron “a raíz de la movilización callejera”, tales como un Estado ambiental, igualitario y participativo; el fin al sistema de AFP, rechazo al TPP-11 y “fin a la explotación del medioambiente”.

Además de adherir a esa declaración de principios, quienes quisieran unirse debían juntar las firmas suficientes y no haber estado involucrados en fraudes, violencia de género, maltrato y abuso sexual. Así, aunque tuvieron escasa vinculación antes de inscribir su lista –en enero pasado-, la coherencia del grupo de candidatos se fundó en esas exigencias.

Entre los ganadores se cuenta a Giovanna Grandón, quien con un corpóreo de un personaje de animé, se hizo conocida como la “Tía Pikachú” en las marchas tras el 18-O. Ese reconocimiento -y una campaña de por medio- le permitió obtener cerca de 20 mil votos en el distrito 12.

Quienes concentraron la mayor cantidad de votos en esta lista son el ingeniero en administración de empresas y activista ambiental Francisco Caamaño, con 25 mil votos en el distrito 14; la presidenta de la Comunidad Diaguita Taucán, Ivanna Olivares, con 21 mil sufragios en el distrito 5, y Marco Orellano, licenciado en Ciencias políticas y dirigente medioambiental, que superó los 19 mil respaldos. También ganó una exmilitante de Convergencia Social, Tania Madriaga (distrito 7), quien se desempeñó como directora de la SECPLA de Valparaíso durante cuatro años siendo alcalde Jorge Sharp y renunció al partido luego de que Gabriel Boric firmara el Acuerdo del 15 de noviembre. Sus vínculos con el FA también llega al plano personal: está casada con Rodrigo Ruiz, hermano de Carlos, sociólogo e “ideólogo” del Frente Amplio que corrió como candidato constituyente.

“Con la derecha no estamos dispuestos a conversar”

Respecto de eventuales negociaciones con los demás integrantes de la Convención, Trujillo asegura que, una vez instalados en el Palacio Pereira, no estarán dispuestos a transar “nada que permita prolongar el Estado subsidiario” y el “modelo basado en una economía extractivista”. “El Estado tiene que ser garante de derechos y el medioambiente tiene que pasar a ser prioridad uno en nuestro país”, dice. Asegura que no creen en los partidos políticos y Trujillo dice que “con la derecha no estamos dispuestos a conversar”. Afirma que no van a “defender ningún aspecto del modelo, sobre todo cuando (en la derecha) no tienen ni siquiera un tercio”. Sin embargo, explican que están dispuestos a dialogar con quienes quieran trabajar en reformas en conjunto y, para ello, destacan los liderazgos de Manuel Woldarsky (distrito 10), Ingrid Villena (distrito 13) y María Rivera (distrito 8).

En el grupo explican, además, que para tomar decisiones que sean refrendadas por sus representantes en la Convención, realizarán “asambleas del pueblo” en los distintos distritos, instancias en que articularán la participación ciudadana.