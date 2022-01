Representantes de pymes tras cita con Boric aseguran que “están dispuestos a contribuir” con el gobierno mientras las grandes empresas “se lleven” el mayor esfuerzo tributario

Cerca de las 9.30 horas llegó el presidente electo, Gabriel Boric, a La Moneda chica para reunirse con representantes de gremios de la pequeñas y medianas empresas (Pymes).

El encuentro estuvo precedido, como ya se ha hecho tradicional, por la conversación con algunas personas que llegaron al lugar, recibió regalos y se sacó fotos. Tras eso, ingresó a la reunión a la cual arribaron representantes de ferias libres, Conapyme, Fedetur, entre otros y también llegó a la cita Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional.

Días antes de que se realizara la segunda vuelta -16 de diciembre-, Swett calificó el programa económico de Gabriel Boric como perjudicial y negativo para las pymes, y aseguró que “pondrá en riesgo de quiebra a miles de pymes en caso de ser presidente”, apuntando a la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento de las cotizaciones de un 8% adicional y la obligación de pagar un sueldo mínimo de $500 mil pesos.

En esta oportunidad, el presidente de la Multigremial destacó que Boric es el primer Presidente que se junta antes con las pymes que con las grandes empresas, “creo que un gesto único que no había visto antes”.

En segundo lugar, detalló que en la reunión se abordó las próximas reformas que va a implementar el gobierno, apuntando esencialmente a la reforma tributaria -para financiar el programa- y la reforma laboral -sobre las horas trabajadas- “hemos conversado que ojalá eso lo podamos discutir antes, que haya un trabajo prelegislativo en conjunto con las pymes, donde podamos discutir los pequeños detalles de ciertas leyes que pueden tener efectos negativos”.

Además, manifestó que desde las pymes “estamos muy dispuestos a contribuir con impuestos, con menores jornadas de trabajo en la medida que las conversemos y consensuemos para que él lleve su programa de gobierno, pero también que comprometamos que el mayor esfuerzo tributario se lo lleven las grandes empresas para poder financiar un programa que creemos que es absolutamente necesario para Chile”.

Respecto a las críticas que realizó al programa económico ad-portas de las elecciones, reconoció que hubo una discrepancia con él. “Estoy aquí, nos invitó a conversar, nos invitó a solucionar estos problemas, creo que es una señal muy positiva para el país y esperamos que la reforma tributaria efectivamente sea consensuada, conversada con las pymes”.

Finalmente, fue consultado por si aún cree que miles de pymes quebrarán. Al respecto puntualizó que “nos vamos tranquilos que esas cosas las vamos a conversar, corregir y esos casos no se van a dar. Pero hay que sentarse a trabajar con el equipo económico de manera de hacer un trabajo prelegislativo y que no se lance al Congreso una reforma tributaria que no esté conversada”.

Por su parte, Rafael Cumsille, representante de Conapyme, indicó: “fue una reunión excelente porque se estableció con el Presidente electo a contar de marzo una mesa de trabajo permanente. Yo creo que es un gesto importante porque nos ha invitado en esta oportunidad, no hemos pedido una audiencia nosotros, sino que él nos ha invitado a esta reunión”.

“Yo creo que estamos frente a una buena oportunidad y las pymes le hemos deseado toda clase de éxito al presidente, porque si le va bien al nuevo gobierno nos va a ir bien a todos los chilenos (...) , nosotros tenemos confianza en que las cosas van a ir bien, es un joven con ilusiones”, agregó.

En tanto, Gianina Figueroa, presidenta nacional de Unapyme, también valoró el encuentro y dijo que “está en la línea de lo que nos había comprometido con los gremios, de instaurar una mesa de trabajo para los grandes pendientes que le queden a las empresas de menor tamaño en la crisis profunda que estamos viviendo a partir de la pandemia y la gran concentración económica”.

Con todo, el 8 de diciembre Boric presentó su agenda de crecimiento económico, la que incluía propuestas de los excandidatos presidenciales Yasna Provoste y Marco Enríquez-Ominami. En esa ocasión sostuvo que “no vamos a subir impuestos a las Mipymes, por el contrario, potenciaremos el régimen transparente de tributación, donde las pymes pagarán 0% de impuesto a la renta y generaremos incentivos tributarios a dueños de pymes en ese régimen”.

También, entre otras cosas, anunció un plan especial de condonación de deudas tributarias generadas durante la pandemia para Mipymes, un subsidio para el alza del salario mínimo para Mipymes que lo necesiten, y la ampliación en la cobertura de programas de créditos.

A las 15.00 horas se espera que Boric se traslade hasta la gobernación regional metropolitana para sostener un encuentro con los gobernadores regionales y abordar materias de descentralización.