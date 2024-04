Republicanos califica de “razonable” la decisión de Matthei de no ir a la reelección en Providencia

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien figura como la principal carta presidencial de Chile Vamos, anunció este viernes que no repostulará para un tercer periodo en la comuna del sector oriente de Santiago.

“Es justamente porque no tengo la certeza de poder dedicar todo mi tiempo y mi atención a los asuntos comunales en un próximo periodo es que he tomado la decisión de no repostular a un tercer período como alcaldesa de Providencia”, explicó.

Además, en su discurso si bien recalcó que todavía no es candidata presidencial, reconoció que “es evidente que en mi decisión ha pesado la posibilidad de que el próximo año me toque asumir nuevos desafíos”.

“Sin embargo, por ahora no quiero hablar de candidaturas en el próximo año, ya que nuestros esfuerzos deben estar enfocados en elegir a los mejores alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales a lo largo de todo Chile”, expresó.

Bajo ese marco, desde el Partido Republicano manifestaron que consideran “razonable” la decisión de la jefa comunal.

“Es razonable la decisión que tomó la alcaldesa de Providencia de no repostularse a la alcaldía, ya que ella está mirando a la elección presidencial”, dijo la secretaria general de esa colectividad, Ruth Hurtado.

Ruth Hurtado, secretaria general de Republicanos

En esa línea, agregó que “ahora tenemos que buscar al mejor candidato para que represente a los vecinos en Providencia”.

Por su parte, el fundador del partido, José Antonio Kast, no tiene considerado por ahora referirse al tema.