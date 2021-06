Senado rechaza propuesta del gobierno para que Sylvia Eyzaguirre y Alejandra Cortázar se integraran al Consejo Nacional de Educación (CNED)

Alejandra Cortázar y Silvia Eyzaguirre.

El oficio, que exigía un quórum de 2/3 -29 votos- para su aprobación fue rechazado con 21 votos en contra, 18 a favor y una abstención. Previamente la oposición había cuestionado que el gobierno no socializara los nombres y también el perfil de las candidatas. Tras la votación, Cortázar apuntó al PS: "Me entristece cómo los senadores socialistas votan en contra mi nombramiento al CNED diciendo que el gobierno hace un nombramiento de sus lados, cuando he trabajado en las dos últimas campañas presidenciales del PS”.