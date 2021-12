Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resuelve incautar fichas clínicas y levantar secreto bancario de Rodrigo Rojas Vade

En una audiencia de aproximadamente 40 minutos, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió el requerimiento ingresado por Fiscalía Centro Norte en el que solicitaron incautar las fichas clínicas y alzar el secreto bancario del convencional Rodrigo Rojas Vade.

La diligencia era clave para la Fiscalía a fin de continuar las investigaciones para desglosar qué fondos obtuvo el constituyente por la exLista del Pueblo, en base a rifas y aportes voluntarios para tratar una falsa enfermedad de cáncer.

Si bien Rojas Vade intentó conectarse a la audiencia, dado que estaba fuera de Santiago no logró la comunicación adecuada con la instancia judicial. Finalmente, el Tribunal consideró que no era necesaria su comparecencia.

“Autorizamos la entrega de las fichas clínicas según lo pidió en audiencia la Fiscalía y el Tribunal ordenó el levantamiento del secreto bancario, a pesar de que a nuestro juicio no se cumplían con los requisitos legales”, dijo Tomás Ramírez, abogado de Rojas Vade.

“Existen muchas diligencias pendientes y esperamos que la investigación pueda seguir avanzando”, añadió la defensa del convencional que desde comienzos de septiembre dejó de lado sus funciones en la Convención Constituyente.

La solicitud de incautación de fichas clínicas fue ingresada el pasado 24 de noviembre. En ella, el fiscal Patricio Cooper pidió a la Justicia autorización para obtener copia de los documentos que el imputado mantiene en las clínicas Alemana y Bupa. El caso comenzó luego de que La Tercera Domingo revelara que el constituyente no tenía cáncer, algo que el propio integrante de la exLista del Pueblo reconoció más tarde.

El persecutor fundó su petición en que Rojas Vade no quiso entregar esta información de manera voluntaria. Así quedó consignado en la declaración que el integrante de la Convención entregó a la propia fiscalía el 16 de septiembre pasado. “En relación al dinero recaudado, debo señalar que fue un monto aproximado de $13 millones, dinero que recibí en mi cuenta corriente y que destiné en su gran mayoría al pago de mis tratamientos. Respecto de la firma para levantar mi secreto bancario, debo indicar que no la proporcionaré, así como tampoco deseo autorizar la obtención de información relacionada con fichas clínicas y tratamientos que no haya proporcionado voluntariamente”.

Solo cinco días después, el 29 de noviembre, a través de un escrito, el abogado del constituyente, Tomás Ramírez, presentó una solicitud de reposición por dos cosas: el juzgado de garantía autorizó la incautación de las fichas clínicas y citó a una audiencia para revisar la necesidad del alzamiento del secreto bancario. Ramírez, entonces, pidió rechazar la entrega de los antecedentes médicos y discutir esta diligencia en el tribunal, en la misma instancia que se debatirá sobre las cuentas de Rojas.

“Que Rodrigo Rojas Vade no tenga o haya tenido cáncer se acredita no solo por sus dichos, sino que por la documentación ya entregada, y afectar aún más su intimidad no tiene ninguna vinculación a los hechos investigados. La afirmación falsa no es constitutiva de delito, por lo que si la ficha clínica da cuenta o no que se sometió a quimioterapia, no tiene ningún efecto”, argumentaron en el texto.

Una apelación que fue desestimada por el Séptimo Juzgado de Santiago, que hoy viernes acogió la solicitud de la Fiscalía Centro Norte, permitiendo así la obtención por parte de la justicia de las fichas clínicas y la información bancaria del convencional.