Respaldo a su postura y aplicación del criterio del Gobierno: las reacciones del mundo político a la eventual salida del general Yáñez de Carabineros

Diversas reacciones en el mundo político generaron las palabras del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, tras su participación en la Parada Militar 2024.

Esta sería la última vez que estaría como jefe de Carabineros en el evento, ya que su mandato originalmente debería acabar en noviembre de este año.

Sin embargo, esto está en entredicho frente a la futura formalización que enfrentará el próximo 1 de octubre ante el Ministerio Público. Lo anterior, por el delito de delito de omisión en apremios ilegítimos durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de la institución, en el contexto del estallido social de 2019.

Inicialmente, el 7 de mayo Yáñez sería imputado por estos hechos por el Ministerio Público. Sin embargo, el brutal ataque a tres carabineros ocurrido en Cañete, Región del Biobío, ocurrido el 27 de abril -el mismo Día del Carabinero- cambió los planes. Bajo ese escenario, el Ministerio Público reagendó la audiencia para el próximo 1 de octubre a las 9.00.

Consultado por una salida anticipada, Yáñez señaló: “Yo trabajaré hasta el ultimo segundo y ultimo minuto del ultimo día, semana y mes en el cual tenga que estar”.

“Es impresentable” y “está bien en su postura”

Tras conocerse los dichos del general director de Carabineros, desde la oposición le entregaron su apoyo.

El senador Manuel José Ossandón (RN) dijo que “es impresentable decir que el General Director de Carabineros tiene que irse porque es formalizado”.

A lo que agregó: “claramente es una señal gravísima de incertidumbre para las tropas y para todos los chilenos. Imagínense, en la crisis más grande de la historia de Chile de la delincuencia, sacamos por presunción al General Director. Otro error grande de este gobierno.”

Mientras tanto, el diputado del Partido Republicano Stephan Schubert señaló que se trataría de una “tensión artificiosa” la eventual salida de Yáñez ante su formalización.

“Eso es un estándar que ha establecido el gobierno presidente Gabriel Boric respecto a los funcionarios de gobierno, la institución de Carabineros es una institución distinta. Y, por lo tanto, tendrá también sus propios parámetros”, explicó.

A lo que posteriormente detalló: “en este caso esperamos y confiamos en que se va a llevar adelante como corresponde y se va a determinar, en definitiva, si tiene o no una responsabilidad y si esas hechos constituyen o no delito, que es lo más importante, justicia para todos los casos y ante todos, sin importar a qué institución puedan pertenecer o si son parte de gobierno o no”.

El diputado por el Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, dijo al respecto que “el General Yáñez está bien en su postura, pues no ha sido formalizado por el Ministerio Público”.

“Si se configura que tiene responsabilidad en supuestas violaciones de Derechos Humanos durante el mal llamado estallido social, por responsabilidad vertical de mando, entonces deberían tener en juicios a los Ministros de Salud por la grave violación a los Derechos Humanos garantizados en el área de Salud”, agregó al respecto

Sobre el último punto, explicó que sería debido a que “tantos chilenos hasta hoy han fallecido en las listas de espera que no han tenido respuesta de parte del Estado”.

“Debe dejar su cargo antes de ser formalizado”

A la salida de la Parada Militar, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC) explicó que frente a una eventual salida “lo importante es que esto se genere de la mejor manera posible, que la institución si se genera algún cambio quede en las mejores manos”.

Consultada sobre si debería renunciar antes de su formalización, declaró que “no es una decisión que me corresponda tomar a mí”.

“Nosotros respetamos lo que establezcan los tribunales de justicia a las necesidades de que una autoridad u otra que esté enfrentando un procedimiento tenga que dejar o no su cargo”, explicó sobre esta determinación.

Mientras tanto, el senador Iván Flores (DC) se alineó con el criterio del gobierno en materia de trato de las autoridades tras una formalización y fue más explícito con la respuesta que debería dar el general Yáñez.

“Comparto el criterio del Gobierno respecto de que el general director de Carabineros debe dejar su cargo antes de ser formalizado, y esto no es una cuestión personal en contra ni de él ni de nadie. Se trata de que mientras una persona trata de demostrar su inocencia y de defenderse, no puede estar conduciendo, tal vez la institución más compleja y crítica del momento de inseguridad que el país vive”, señaló Flores.

“El general director debe dejar el cargo antes de ocurrir la formalización, sin ninguna duda”, concluyó al respecto.

En la misma línea se refirió a esta situación el diputado Daniel Melo (PS), quien mencionó que “los socialistas creemos que se debe resguardar el buen funcionamiento de Carabineros de Chile porque lo principal es que la institución siga cumpliendo su deber constitucional y no se vea inmiscuida en procesos judiciales que pudieran afectar su normal funcionamiento”.

Además, hizo eco de las palabras realizadas por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que durante los días anteriores reforzó la idea de que Yáñez debe dejar la institución previo a su formalización.

“Quiero compartir lo que ha expresado el subsecretario Monsalve, en orden a que el general Yáñez debería eventualmente dejar su cargo antes de ser formalizado. Las instituciones están por sobre cualquier situación personal y por lo tanto lo que siempre se debe garantizar es su correcto funcionamiento”, concluyó al respecto.