Edita Alarcón (DC), candidata a alcaldesa por La Granja: “Haber perdido Peñalolén fue doloroso para el partido, perder esta comuna sería catastrófico”

Desde 1992, La Granja está bajo la administración de la Democracia Cristiana (DC). La licenciada en Trabajo Social Edita Alarcón tiene la responsabilidad de mantener este “bastión” de la colectividad, luego de imponerse en las elecciones primarias de junio de este año. Ella está segura de que ganará los comicios de octubre, aunque admite que la ciudadanía confía poco en los partidos políticos y que las administraciones de la DC no han asegurado la eficiencia de los servicios en la comuna.

La Granja lleva más de 30 años en manos de la DC. Actualmente está dentro de las comunas con peor calidad de vida, según el índice de calidad de vida urbana que fue publicado esta semana. ¿Por qué los vecinos debiesen confiar nuevamente en una candidatura del partido?

Si bien la comuna ha crecido en infraestructura, ha avanzado mucho en términos de infraestructura, es muy poco eficiente quizás, en temas como la salud, la seguridad. Lamentablemente los vecinos perciben que hay mala calidad de vida. Tiene que ver con la poca eficiencia de los servicios que tiene la comuna. ¿Por qué deberían confiar? Porque el avance que ha tenido la La Granja ha sido tremendo. Cuando yo recorro, cuando hablo con los vecinos, lo reconocen. Pero falta que ese avance se traduzca en eficiencia.

¿El sello DC es algo que suma votos en tiempos de campaña o es una marca desgastada?

Siendo superhonesta, yo creo que hoy la comunidad en general no confía mucho en los partidos políticos. Pero yo creo que en las comunas, en las alcaldías, los vecinos votan más por las personas que por los partidos. Ahora, La Granja históricamente ha sido una comuna centro-DC, es una comuna más de centro por su historia. Siempre ha habido harto arraigo democratacristiano en la comuna.

¿Por qué cree que es así?

Tiene que ver con el trabajo territorial que se hizo hace muchos años. También hay muchos cristianos en la comuna. Yo en el territorio me he encontrado con harta sorpresa a muchos, muchos, muchos democratacristianos.

La Granja es uno de los bastiones de la DC, como lo es Concepción y como hasta hace poco lo era Peñalolén. ¿Qué tan doloroso sería para el partido perder la comuna?

Sería muy doloroso, sería un fracaso absolutamente. Haber perdido Peñalolén fue doloroso, perder La Granja sería catastrófico. Por eso estamos trabajando fuertemente en el territorio. Llevo 12 años trabajando en el territorio, siempre me vinculé con las organizaciones, con los vecinos, vecinas. Un trabajo desde las bases más que desde arriba, de la cúpula.

¿Confía en que va a ganar?

Sí, absolutamente. Hemos hecho un tremendo trabajo en el territorio, pero tremendo trabajo. Tenemos una gran cantidad de adhesión. La candidatura mía nació del territorio, nació de los dirigentes sociales. Absolutamente yo creo que voy a ganar.

¿Ve al exalcalde Claudio Arriagada como una amenaza? Él va como independiente.

Yo creo que sí es una amenaza, por el cariño que se le tiene en la comuna, por los años que estuvo de alcalde. Pero él perdió dos elecciones, perdió la diputación y la alcaldía. Dato mata relato. Hoy día la gente tiene una mirada de futuro, de avanzar más, de entender que en 2024 necesitamos otras formas de gobernar.

La DC sufrió duras derrotas en las primarias y es claro que no van a crecer en estas elecciones. ¿Está en un pie muy complejo el partido? Algunos plantean que se juegan la existencia.

La DC tiene un tremendo arraigo en el territorio, le va muy bien en las alcaldías, en las concejalías. Existe todavía ese arraigo. Yo creo que hay que hacer un fuerte trabajo para mantener, en lo posible, lo que se tenía, y eso nos va a dejar más fortalecidos para poder mirar las parlamentarias.

¿Le acomoda el pacto al que llegó el partido, que se caracteriza por su amplitud: de la DC hasta el PC?

Absolutamente, me acomoda. El pacto ha sido bien generoso conmigo, me he sentido superapoyada.

¿Teme que pueda existir un voto de castigo a los candidatos que representan la lista del oficialismo, pese a que ustedes no son parte del gobierno?

Es un riesgo que corremos todos. Yo espero que no sea así. Una cosa es lo que digan las encuestas y otra cosa es lo que se percibe en el territorio. Hace poquito vino Gabriel Boric, el Presidente, y la comuna lo recibió con harto cariño.

¿Cuáles son las mayores urgencias de La Granja?

Tienen que ver con seguridad. Los vecinos hablan de aquello, de rutas escolares seguras. Hace poquitos días en un colegio, en el Christian Garden, cayó una bala loca en una sala, le rozó a una niña. Eso es gravísimo. Es urgente que la alcaldesa, el alcalde electo pueda rápidamente tomar medidas. En la comuna existen funerales narco, que vienen a desestabilizar todo. Eso nosotros no lo podemos permitir, la mano dura tiene que existir. Nosotros tenemos un programa bien ambicioso en términos de seguridad. Lo otro que hablan los vecinos tiene que ver con salud. Prácticamente todos los habitantes de La Granja se atienden en los Cesfam y lamentablemente no hay horas médicas, existe un sistema demasiado poco eficiente y precario.