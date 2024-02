Paulina Vodanovic (PS) por municipales: “Podríamos tener candidatos en las 345 comunas, pero no es eso lo que nos anima”

La timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la situación del oficialismo respecto a las elecciones municipales de octubre próximo. Dentro del sector han habido tensiones debido a la estrategia de “el que tiene mantiene”, principalmente por los nombres que suenan como precandidatos del PS.

Cabe recordar que los partidos de gobierno, además de la DC, competirán en conjunto para los comicios de alcaldes y concejales. Dentro de este pacto, definieron la estrategia de “el que tiene mantiene”, es decir, darle la prioridad a quien ya está en el cargo y quiera ir por la reelección. Sin embargo, este acuerdo ha generado tensión dentro del sector.

En Santiago por ejemplo, la alcaldesa Irací Hassler ya anunció que irá por la reelección. A la vez, la colectividad socialista levantó su propia carta: Ismael Calderón. Esta misma situación se repite en Ñuñoa, zona en que la actual jefa comunal, Emilia Ríos (RD), también quiere seguir en su puesto, pero para la comuna, una de las cartas que baraja el PS es Paula Mendoza.

En conversación con Radio Universo, la senadora se refirió a este tema y aclaró que “lo que a mí no me gusta es el nombre, esto de el que tiene mantiene. No es que no me guste que los alcaldes puedan ir a la reelección, me parece legítimo que alcaldes y alcaldesas que tienen uno o dos periodos puedan volver a competir”.

En esa línea, agregó que “actualmente tenemos normas que tuvieron que hacerse en su momento, como las leyes de primaria, porque no teníamos posibilidad de limitar los periodos”.

Bajo ese escenario, señaló que “el Partido Socialista, eventualmente podríamos tener candidatos en las 345 comunas si quisiera, pero no es eso lo que nos anima. No nos anima hacer de esto una disputa entre partidos aliados. Lo que nos anima en esto es a tener los mejores candidatos y candidatas. Y para eso se lleva a cabo una mesa de conversación de los partidos políticos (...) aquí no es el ánimo de amenazar personas ni amenazar partidos, porque no es el estilo del Partido Socialista, ni mío”.

En ese sentido, la timonel PS se refirió al caso de Paula Mendoza, una de las posibles cartas a competir por el sillón municipal de Ñuñoa. “Ella ni siquiera se inscribió, sino que la inscribió su comunal, que es el de Ñuñoa”, dijo y aclaró que “las personas que hoy día tienen la calidad de inscritos, no son candidatos, porque no han pasado por el proceso interno del Partido Socialista, que es un proceso riguroso donde se hace un análisis serio de las candidaturas que vamos a presentar”.

Asimismo, mencionó también a Calderón. “Aquí hay un legítimo interés de algunos, como el caso de Ismael Calderón, de presentar su candidatura y su posición. Ahora, eso tendría que conciliarse con los acuerdos que nosotros hagamos, y también con todos esos datos que nosotros manejamos al interior del partido, y con una conversación franca con cada uno de nuestros candidatos”.

En esa línea, la senadora señaló que el próximo lunes tendrán una reunión para definir los criterios que tendrán en el sector para las elecciones municipales. “Aquí lo primero es identificar criterios generales, porque una negociación sobre 345 comunas, con 11 partidos políticos involucrados, es muy compleja (...) la reunión del día lunes debería servir para esto”.

Luego de fijar los términos, la senadora señaló que se deberían “establecer algunas excepciones y a partir de eso, ver comuna a comuna dónde vamos a tener alguna definición distinta que el acuerdo político, sea primaria, sea encuesta. Eso se definirá después. Pero yo no tengo hoy día antecedentes para empezar a mencionarlo, y mucho menos públicamente, si Santiago, si Ñuñoa o Concepción”.