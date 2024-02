PS lo hace otra vez: levanta precandidatos en Ñuñoa y amenaza reelección de alcaldesa RD

“No me gusta eso de ‘el que tiene, mantiene’. Suena como a querer apernarse en el poder”.

La frase la entregó la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, a fines de enero en Radio Cooperativa. Pese a que desde la colectividad han reiterado que no han tomado posiciones institucionales respecto a la posibilidad de hacer primarias de cara a las municipales, el PS ha evidenciado varios reparos en torno al principio que pretende aplicar el oficialismo para dar prioridad a los actuales jefes comunales que desean ir a la reelección.

El caso más claro es el de Santiago, en que Ismael Calderón (PS) acecha la repostulación de la alcaldesa Irací Hassler (Partido Comunista). Pero no es el único.

De forma hermética, en el partido se han levantado nombres para competir por el sillón municipal de Ñuñoa. Esto a pesar de que la actual jefa comunal, Emilia Ríos (Revolución Democrática), ya anunció que pretende conseguir un nuevo período en la administración.

De hecho, la propia Ríos y el timonel de su partido, Diego Vela, visitaron a Vodanovic en la sede del PS a mediados de enero, justamente para instar a la senadora a que se respete el principio de “el que tiene, mantiene”.

Una de las cartas que baraja el PS es Paula Mendoza, quien se desempeñó como edil por la comuna en dos períodos. Ella postuló a la alcaldía en 2021, pero finalmente optó por dar de baja su candidatura en la elección que consagró a Ríos como jefa comunal.

En esa ocasión, y a raíz de la pugna que había al interior de la izquierda para elegir candidatos para el municipio, la antropóloga publicó un video en que señaló: “He tomado la difícil decisión de deponer definitivamente mi candidatura (...) en pos de la necesaria unidad de la oposición (...). La generosidad se debe expresar con gestos específicos, como el que estoy haciendo. Llamo a las demás candidatas y candidatos a seguir en esta senda de unidad”.

Esa vez, Ríos, quien por ese entonces también se desempeñaba como concejala, afirmó que “Paula es una figura muy importante para Ñuñoa, es un liderazgo muy reconocido y durante los últimos cuatro años hemos trabajado las dos codo a codo en el concejo municipal”.

El levantamiento del nombre de Mendoza se da en medio de los esfuerzos de Revolución Democrática por garantizar la reelección de Ríos.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Consultada por La Tercera, Mendoza señaló que “los militantes siempre estamos disponibles a lo que nuestros partidos políticos nos soliciten o nos pidan evaluar. Estamos dispuestos a trabajar donde mejor podamos aportar al país. El PS está en su proceso de definición de candidaturas. Como siempre, estamos todos muy interesados en tener candidaturas únicas a las alcaldías, para poder hacer el respaldo común y colectivo. Yo agradezco la confianza de mi partido al tenerme considerada, también el respaldo ciudadano, los apoyos de otras fuerzas”.

Sin embargo, enfatizó que “en este minuto no he tomado ninguna decisión personal, porque creo que los plazos todavía están abiertos”. Y es que, en efecto, el plazo de inscripción de precandidatos del PS todavía no cierra.

Así, hay otros nombres que se barajan para competir contra Ríos. Por ejemplo, el del marido de Vodanovic, Iván Candell, quien vive junto a ella en la comuna. Sin embargo, algunos desestiman sus intenciones de llegar al sillón municipal, puesto que también figura como carta para concejal e incluso como consejero regional.

También se ha sondeado la actual concejala Maite Descouvieres, quien ha manifestado en la interna socialista que su eventual postulación dependerá de la conformación de los pactos electorales. Lo mismo se ha hecho con el exministro de Salud del segundo gobierno de Michelle Bachelet Álvaro Erazo. No obstante, él descartó a este medio sus intenciones de competir en esta comuna.

La opción de levantar una carta en la zona contradice lo que, solo hace unos días, transmitían en los partidos del Socialismo Democrático, quienes decían que, pese a que Ríos podría tener un flanco por su manejo en educación en la comuna, no llevarían postulantes para disputar el lugar y cerrarían filas con ella.