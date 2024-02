Oficialismo apostaría por reelección de Ríos en Ñuñoa pese a inquietud por su manejo en educación

Hace unas semanas, con un solo objetivo llegaron hasta la sede del Partido Socialista (PS) el timonel de Revolución Democrática (RD), Diego Vela, y la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos: empezar a articular y coordinar las elecciones municipales en la comuna de la jefa comunal frenteamplista.

Según quienes conocieron de la cita, la intención de RD era manifestarle a la timonel socialista, Paulina Vodanovic, la importancia de que el PS se mantenga como un aliado clave en la comuna, esto considerando que dentro del partido dirigido por Vela ya ratificaron de forma unánime a Ríos como la candidata a Ñuñoa y que ven a los socialistas como una de las colectividades fuertes en la zona.

La petición no fue menor. Esto, porque el encuentro se dio en medio de la candidatura que una parte del PS ha levantado en torno a Ismael Calderón -exconcejal de Santiago- para competirle el sillón municipal de esa comuna a la alcaldesa Irací Hassler (PC). De hecho, han sido varios los líderes socialistas que han salido a respaldar Calderón, entre ellos la exministra Ana Lya Uriarte, el exsenador Juan Pablo Letelier, el senador José Miguel Insulza y el extimonel del partido Osvaldo Andrade.

“Conversé con Diego Vela y Emilia Ríos hace semanas, en el marco de las definiciones que como partido debemos adoptar. Hemos mantenido el diálogo y particularmente la dirección comunal del PS con el equipo de la alcaldesa han continuado conversando”, indicó a este medio la timonel socialista, Paulina Vodanovic.

Y agregó: “El respaldo se verá según criterios. Por ejemplo, si hay reelección para todos”.

Pese a eso, en RD esperan que no se repita la situación de Santiago y se respete la candidatura de Ríos en Ñuñoa, comuna que es reconocida como uno de los principales bastiones municipales del Frente Amplio (FA).

En general, dentro de la colectividad hay una buena evaluación del trabajo realizado por la alcaldesa, desde donde destacan materias como espacio público y el foco en seguridad. Al respecto, el timonel de RD aseguró que “la histórica inversión en seguridad instalando el cuartel de seguridad pública más moderno de la Región Metropolitana, el aumento en más de un 85% en adjudicación de recursos externos y avances en materias de salud y bienestar”.

En Convergencia Social (CS), por su parte, también ven con buenos ojos la reelección de Ríos, donde destacan aspectos como la recuperación de espacios públicos, la inversión en barrios tradicionales de la comuna y una buena administración de los recursos públicos.

Ahora bien, en parte del Frente Amplio (FA), si bien creen que la alcaldesa se encuentra bien posicionada para enfrentar la reelección, reconocen que con el voto obligatorio el escenario electoral es distinto al de 2021. Algo que en la coalición miran con atención, sobre todo considerando que Ñuñoa estuvo por 24 años bajo el mando de la derecha, primero con Pedro Sabat (RN), entre 1996 y 2015, y después con Andrés Zarhi, entre 2015 y 2021.

En el Socialismo Democrático, por su parte, miran con atención la disputa que se pueda abrir en Ñuñoa.

Desde el PS sostienen que -si bien el tema todavía no ha sido conversado formalmente en la mesa del partido- la intención es respaldar la nueva candidatura de Ríos. De hecho, en la tienda no cuentan con un candidato propio (ni tampoco con un precandidato como el caso de Santiago) para dirigir la comuna y esperan que no aparezcan otros nombres dentro de la coalición.

En ese sentido, recalcan que es muy probable que todos en el sector respalden a la actual alcaldesa.

Ahora bien, fuentes de la colectividad aseguran que sí se han deslizado algunas críticas a la gestión de Ríos y reconocen que, sobre todo en materia de educación, el trabajo ha sido deficiente.

De hecho la concejala del partido en Ñuñoa, Maite Descouvieres, en enero de este año criticó públicamente a la edil, esto después de que la municipalidad no renovara los contratos de 278 docentes y funcionarios de la educación municipal dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS).

“Esto es una falta de consideración con un equipo de concejales preocupados enormente de que profesores hayan sido castigados y hayan quedado sin este tipo de trabajos”, señaló Descouvieres en esa ocasión.

Al hecho también se sumaron cuestionamientos de otros concejales oficialistas y de oposición, e incluso del Colegio de Profesores. “Lo que están haciendo es inhumano, es insensible y es una vergüenza. No se puede actuar con esta brutalidad de despedir más de 200 funcionarios y funcionarias de educación, de maltratar de ese modo a más de 200 familias, de atentar contra la educación pública de la manera tan tremenda como se está haciendo”, señaló, en ese entonces, presidente electo del gremio, Mario Aguilar.

Tras las críticas, la alcaldesa decidió revertir la medida.

Oficialismo apostaría por reelección de Ríos en Ñuñoa pese a inquietud por su manejo en educación

En este contexto, en el PS dicen que el tema educacional podría complicar la reelección de la alcaldesa, sobre todo considerando que no tuvo un contendor de peso en 2021. En esa ocasión, se enfrentó al dos veces concejal de la comuna, Guido Benavides (Renovación Nacional) como candidato de Chile Vamos.

De hecho, dentro del partido plantean que si la derecha le presta interés a Ñuñoa, con un candidato de conocimiento nacional podría recuperar la alcaldía. El asunto preocupa en el oficialismo ya que esperan mantener sí o sí la comuna.

En esa línea, en su momento dentro de RN sonó el nombre del el exministro Segpres, de Desarrollo Social y Vivienda, Cristián Monckeberg, sin embargo, Chile Vamos no ha confirmado ningún candidato para la alcaldía.

De todas formas, en ese bloque, hasta el momento, hay dos interesados: el dirigente y comisionado político de RN, Guido Benavides, y el concejal de la UDI, Julio Martínez, quien es hijo del periodista deportivo del mismo nombre.

En el partido encabezado por Rodrigo Galilea buscan convencer a la exdiputada Marcela Sabat, quien es la opción más fuerte, pues su papá, Pedro Sabat, fue alcalde de la comuna.

En RD, por su parte, creen que es evidente que la derecha apuntará a recuperar Ñuñoa, sin embargo, confían en que la gestión de Ríos y su recorrido en la comuna -primero como concejala y ahora como jefa municipal- sean suficientes para que los vecinos respalden su nueva candidatura.

En esa línea, Vela agregó que “desde la llegada de la alcaldesa Ríos, se han perseguido las responsabilidades penales de exautoridades que habrían malversado fondos y defraudado al fisco, poniendo el foco en recuperar el municipio para las vecinas y vecinos”.