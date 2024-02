Ismael Calderón suma nuevo apoyo: Osvaldo Andrade llama a primarias para disputarle Santiago a Irací Hassler

Su historial electoral no lo acompaña y lo sabe. Pero él sigue embarcado en su objetivo. Por estos días, el exconcejal Ismael Calderón agota sus esfuerzos para convertirse en el nombre del Partido Socialista para disputar la alcaldía de Santiago con Irací Hassler (Partido Comunista) en las eventuales elecciones primarias. ¿Su mejor carta bajo la manga? El respaldo que ha recibido de respetados e influyentes personeros de su partido.

A la larga lista de dirigentes socialistas que han apoyado la posibilidad de realizar primarias en la comuna -que incluye a la exministra Ana Lya Uriarte, al exsenador Juan Pablo Letelier y al senador José Miguel Insulza- se sumó el expresidente del PS Osvaldo Andrade.

Consultado por este medio, el exministro del Trabajo de Michelle Bachelet señaló que le parece “razonable que en aquellas comunas en que hay una cierta controversia respecto a liderazgos se realicen primarias. Eso es una opinión política que tengo en general, no solo respecto de Santiago”.

Para el extimonel, realizar primarias permitiría hacer frente a “un universo electoral distinto al que conocimos la vez pasada, por el voto obligatorio (...)”. En esa línea, el también exministro sugirió que “la fuerza que tuvo en su momento esta aparición de nuevos liderazgos en la política chilena a propósito de la protesta social que existió hoy día está un poco en entredicho, entonces vale la pena preguntar a la ciudadanía cuál es el tipo de liderazgo que aspira que lo represente en todos los ámbitos”.

“La pretensión de Calderón de someterse a una consulta ciudadana en la comuna de Santiago para determinar cuál es el mejor liderazgo me parece de toda legitimidad”, señaló el también expresidente de la Cámara de Diputados.

FRANCISCO VICENCIO / AGENCIA UNO

Andrade, en todo caso, reconoció que “la alcaldesa Hassler ha hecho todo lo posible por hacer una buena gestión”, pero diagnosticó que “ha tenido demasiados problemas”. Algunos de ellos, dijo, responden a “un voluntarismo excesivo al no considerar el conjunto de rigideces que tiene el sistema municipal. Es decir, la inexperiencia de algunos de sus colaboradores la llevaron a tomar decisiones que, en mi opinión, terminaron siendo un deterioro de su imagen política”.

Foto: Francisco Paredes / Agencia Uno.

Sobre el historial electoral de Calderón, quien no resultó electo la última vez que se postuló como candidato a concejal por Santiago, Andrade manifestó que “es un dato que hay que considerar, así como también la experiencia que él tiene en la municipalidad -se desempeñó como edil por Santiago entre 2008 y 2016-. ¿Pero por qué no dejamos que la ciudadanía se pronuncie al respecto? Para eso es la primaria”.

Junto con Andrade, el exministro de Salud del segundo gobierno de Bachelet, Álvaro Erazo, también respaldó la posibilidad de realizar primarias en la comuna. Con ese mismo fin, Calderón ha mantenido conversaciones con el exministro Ricardo Solari.

Ante estos nuevos apoyos, Calderón aseguró que “ellos ven que es inevitable la primaria en Santiago. Los datos del Servel muestran que la votación de la alcaldesa actual, evaluándola con el padrón 2024, representaría el 12,9% del electorado. Es muy relevante revalidar liderazgos a través de una primaria. Todos estos apoyos que van llegando ahora es porque hay consciencia de que ‘el que tiene, mantiene’, en particular en Santiago, no corresponde: la situación cambió, hay voto obligatorio, los problemas de Santiago son otros que hace tres años atrás”.

Hace unas semanas, el presidente del PC, Lautaro Carmona, señaló en la Radio Nuevo que él no se cierra a realizar elecciones primarias, pero enfatizó que “no me parece que estemos autodestruyéndonos. Esto (en referencia a los respaldos que ha recibido Calderón) es una agresión, no es un debate. Es una prepotencia, es una arrogancia”.