Gobierno acoge propuesta del Servel y presentará reforma legal para desarrollar elecciones municipales en dos días

El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, confirmó este lunes que el gobierno acogió la solicitud que planteó en enero el Servicio electoral (Servel) para efectuar las próximas elecciones de alcaldes, gobernadores, Cores y concejales -programadas para el 27 de octubre- en dos jornadas.

Andrés Tagle, presidente del consejo directivo del organismo, comentó el viernes pasado a La Tercera que el motivo de la solicitud se debe al tiempo que demorarían las personas en realizar su voto, al tratarse de cuatro papeletas y considerando que el sufragio es obligatorio.

Bajo ese escenario, el titular de la Segpres señaló que “en Chile hace un tiempo atrás se aprobó una reforma que establece el voto obligatorio, y la proyección que hay respecto del número de electores por mesa y de locales de votación dan cuenta que se requiere mayor tiempo para efecto que esta elección se realice de manera adecuada para que no haya largas listas de espera, ni menos aún que se extienda la espera más allá del horario establecido para la votación”.

En ese contexto, planteó que “el gobierno ha resuelto acoger la petición del Servicio Electoral y, por tanto, presentar una reforma legal que permita que la elección de este año se realice en dos días consecutivos”.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Foto: Francisco Vicencio / Agencia Uno.

Previamente, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, adelantó que el Ejecutivo estaba considerando la idea del Servel. “Creemos que es lo más lógico y sentido común por un tema práctico”, dijo en el Palacio de La Moneda.

“Uno no desea en primera instancia que se produzca en dos días una elección, pero tenemos aquí votos obligatorios, es decir, que vamos a tener un nivel de participación como lo tuvimos en los procesos de plebiscito, con la diferencia en que aquí no hay solo una papeleta con dos opciones, sino que tenemos varias papeletas con múltiples opciones, lo cual hace el proceso de votación un poco más lento para cada ciudadano que concurra a la urna”, agregó la ministra vocera.

Ministra vocera de gobierno. Camila Vallejo. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

Respecto a los costos económicos que significaría efectuar las elecciones en dos jornadas, el ministro aseguró que “se han tenido a la vista todos esos aspectos”.

“Se han recibido distintos informes técnicos respecto de las mejores alternativas para garantizar que la elección se desarrolle de manera adecuada”, afirmó.

Además, dijo que “todos los aspectos técnicos específicos se van a resolver y cuando se presente el proyecto de ley, que va a ser en los próximos días. Vamos a dar a conocer el detalle respecto de la forma de implementación”, sostuvo.

En caso de no aprobarse la reforma y que las elecciones se efectúen en un solo día, el ministro advirtió que las jornadas de votación podrían extenderse “por varias horas adicionales”.

“En el caso de la renovación de autoridades regionales y locales, estamos hablando de cuatro papeletas y, en muchos casos, el número de candidatos es significativo, por tanto, los ciudadanos en el momento de votar obviamente tienen que encontrar quien es el candidato de su preferencia y eso demora más que el caso de los plebiscitos”, argumentó.

Desde la oposición ya han surgido algunos reparos con la propuesta del Servel. En la UDI, su presidente, Javier Macaya, dijo este lunes que, si bien no conocía en detalle la propuesta del organismo electoral, en primera instancia les “parece que por cautela de la información, de las urnas, de la logística que implica, (…) tener un día adicional de elecciones a priori no nos gusta”. No obstante, el senador señaló que no son “inflexibles” sobre la idea.