Tras advertencia de republicanos: secretaria general del PC pide que dichos de Núñez no sean usados para incumplir acuerdo en la Cámara

Este martes la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, abordó los dichos del senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, quien anoche señaló que el gobierno debería “convocar a la presión social de la ciudadanía para sacar adelante las reformas” que impulsa el Ejecutivo, entre ellas pensiones y pacto fiscal.

Si bien dijo que “no le corresponde interpretar al senador”, Figueroa defendió que “el sentido de sus palabras evidentemente lo que relevaba era que en un cuadro como el que se está viviendo o en otros escenarios, no solamente el actual, el rol de los actores sociales no puede ser decorativo y evidentemente es importante considerar su opinión”.

Consultada sobre si podría interpretarse como un emplazamiento a un nuevo estallido social, la dirigenta comunista planteó que “eso es extremar el argumento”. En ese sentido, apuntó a la oposición de cara a la elección de una nueva mesa en la Cámara de Diputados, en donde hay un cruce entre el oficialismo -que asegura que es el turno del PC de dirigir la testera- y la oposición respecto al pacto administrativo que establece la rotación en la testera cada 8 o 7 meses.

Todo esto, además, en medio de las gestiones de la derecha para que el PC no llegue a dirigir la Cámara Alta y luego de que el jefe de bancada del Partido Republicano, Stephan Schubert, acusara que “el Partido Comunista no puede estar en la testera de la Cámara de Diputados, porque no tiene un concepto democrático”.

“Si hay sectores que en este país pretenden, a partir de las palabras del senador Núñez, no respetar acuerdos suscritos para la institucionalidad, en este caso del Parlamento, respecto de la presidencia de la Cámara de Diputados, es mejor que no busquen argumentos en las palabras de un senador para sostener su falta de cumplimiento al acuerdo. No confundiría los planos”, respondió Figueroa.

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Foto: Juan Farías / La Tercera.

La también expresidenta de la CUT reiteró que los dichos del parlamentario buscaban relevar “la importancia que tienen los actores sociales en el debate público”, y agregó que “si eso para algunos es razón para no respetar un acuerdo, que lo digan de esa manera y no traten de buscar excusas en palabras que, insisto, no tienen ninguna otra intención y no debieran llevar a ninguna otra interpretación antojadiza”.

Asimismo descartó entender las palabras de su compañero de filas como una presión al gobierno, sino que -a su juicio- “es más bien un planteamiento que ha sido histórico en el partido, de reconocimiento del importante rol que pueden jugar los actores sociales organizados y, por lo tanto, en ese sentido no veo en las palabras del senador ningún emplazamiento hacia el Ejecutivo”.