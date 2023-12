Tras propuesta de directora del INDH: Vallejo deja abierta posibilidad de diálogo con la CAM, pero sin “pistola sobre la mesa”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la tarde de este martes el planteamiento de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, quien afirmó que es necesario considerar a “los grupos que están más al extremo”, como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en un diálogo para desactivar la violencia en la Macrozona Sur.

En una entrevista con El Mercurio, Contreras planteó la necesidad considerar en un diálogo amplio a grupos como el encabezado por Héctor Llaitul, en prisión preventiva a la espera de un juicio por robo de madera y delitos en contra de la Ley de Seguridad del Estado.

Horas después de aparecida la publicación, la directora del INDH se volvió a referir al tema en un video que fue difundido por su equipo de prensa este martes. “Porque estoy convencida que las situaciones de violencia en la zona centro-sur tienen que terminar, porque nos preocupa profundamente la situación que están viviendo las víctimas de la violencia en esas regiones, es que creemos que debe haber un diálogo amplio, donde todos tienen que sentarse a la mesa”.

En el registro, Contreras además reafirma esa posición, manifestando que “es importante que ese diálogo esté dirigido por alguien que tenga poder político y que a la mesa se sienten todos”, y agrega que “la condición necesaria para que todos se sienten a la mesa es que debe haber situación de paz. El monopolio de la fuerza debe respetarse y esa debe estar radicada solo en las Fuerzas Armadas y de orden. Por lo tanto, es importante que se sienten los grupos que están más al extremo. Sin embargo, ellos deben deponer las armas para sentarse a la mesa y resolver de una vez por todas un problema que se arrastra por más de 30 años”.

Sin la pistola sobre la mesa

En su tradicional vocería de los martes, la portavoz fue inquirida por la propuesta de la mandamás del Instituto Nacional de Derechos Humanos, asegurando que “hasta el momento no tenemos ninguna señal de disposición de diálogo”, pero dijo que haciendo “política ficción”, “si es que hay actores que tienen realmente disposición a dialogar y eso significa no dialogar con la pistola sobre la mesa, porque así no se dialoga, es que vamos a conversar”.

26/12/2023 VOCERIA MINISTRA CAMILA VALLEJO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“Como lo dijimos siempre y lo reiteramos ahora, nosotros vamos a estar disponibles siempre a dialogar con quienes quieran dialogar. No podemos dialogar con quienes no están dispuestos a dialogar”, apuntó.

En ese sentido, Vallejo recalcó que “lo central es entregar soluciones que sean compartidas para que logren ser estables en el tiempo y no se esfumen en un mes porque no lograron ese consenso transversal”.

La secretaria de Estado además afirmó que como Ejecutivo siempre están “escuchando las distintas propuestas para poder dar solución a problemas no solamente coyunturales sino que históricos”.

Asimismo, recordó que en junio de este año se constituyó la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, “donde han participado no solamente representantes transversales del mundo político, legislativo, sino que también actores territoriales claves de víctimas de violencia como también de comunidades mapuches que reivindican sus territorios”.