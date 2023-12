Vodanovic (PS) califica definición presidencial de Kast como un “volador de luces” tras “fracaso estrepitoso” en el plebiscito

La timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió este martes a la intención de José Antonio Kast de levantar, por tercera vez, una candidatura presidencial.

El anuncio del líder del Partido Republicano fue calificado como “increíble” por la senadora, puesto que se da a solo días de lo que -a su juicio- fue un “fracaso” en el plebiscito constitucional del domingo pasado. Esto, luego de que la opción apoyada por Kast y su partido terminara siendo derrotada por el ‘En contra’.

“Este es un gran volador de luces de Kast para no hablar de lo que significó aventurar a toda la derecha y a todo el país a un fracaso estrepitoso. Entonces, hay que felicitarlo porque realmente da vuelta el eje de la conversación: en vez de lo que estamos hablando y pedirle cuentas de lo que significó que su mayoría en el Consejo Constitucional actuaran irresponsablemente, hoy día estemos hablando de candidaturas presidenciales”, lanzó en diálogo con Radio Universo.

La presidenta del PS fue más allá y señaló que la definición presidencial de Kast, e incluso “hablar de la eventual candidatura presidencial” de la expresidenta Michelle Bachelet, es “una ofensa a la ciudadanía”.

“Todos dijimos y el propio Kast dijo que él no tenía interés en ser candidato. Lo dijo en la campaña, que su interés era únicamente tener una buena Constitución. Entonces, creo que todos dijimos que íbamos a resolver los problemas pendientes, que nos íbamos a tratar de poner de acuerdo, y aquí no solo estamos hablando de candidaturas presidenciales, sino que no hay ningún animo de acuerdo de nadie”, criticó.

En ese sentido, la legisladora llamó a que “empecemos a hablar de verdad de lo que tenemos que hacer, más que estar haciéndonos parte de lo que yo veo que es un ánimo de poner una cortina de humo por parte de Kast, de tratar de pelear con la Presidenta Bachelet, de pelear con Evelyn Matthei”.

“Es decir, abrir varios flancos para pasar colado”, cerró.

El fin de semana la máxima autoridad del PS había señalado que el hecho de que “Michelle Bachelet esté preocupada del país no quiere decir que quiera ser candidata a la Presidencia”.